Как РФ из страны-изгоя внезапно стала одним из главных конкурентов США

Иван Кузнецов, , 21:35 — REGNUM

Америка отмечает Рождество, празднование затянется до самого Нового года. Некоторые, впрочем, пеняя на несоответствие многоконфессиональной страны и христианского термина, предпочитают называть эту пору нейтрально: праздники или праздничный сезон.

Эта позиция в духе поверхностного мультикультурализма пользовалась мощной поддержкой из Вашингтона в последние годы, но с приходом в Белый дом Дональда Трампа всё изменилось.

Президент от консерваторов Трамп ратует за возвращение рождественским праздникам традиционного наименования, а другим щекотливым вопросам переименования шила в мыло уделяет крайне мало внимания. Он, конечно, говорит «коренные народы», а не «индейцы», но делает это неестественно, как бы через силу. А уж говорить «конгрессперсона» вместо «конгрессмен» он никак не может привыкнуть…

Возвращение в широкий обиход «счастливого Рождества» должно было стать подарком от доброго Санта-Клауса Трампа американскому народу. Злой Гринч Обама и его подельники символически повержены. Однако, Трамп и его команда смогли, несмотря на серьезные препятствия, приготовить американцам и куда более ощутимый подарок, да что там, без подарка не осталась и вся мировая общественность, и даже скромный проект ИА REGNUM «Хроники турбулентной Америки»… Но обо всем по порядку.

Принятие налоговой реформы

После провала республиканца Роя Мура на выборах в сенаторы от Алабамы вопрос окончательного принятия имеющей огромное экономическое и психологическое значение налоговой реформы был поставлен под сомнение. Ликование оппозиции и уныние «правящей» Республиканской партии могло вылиться в провал, сводящий на нет все успехи президента в уходящем году.

К счастью для Трампа и, возможно, во многом благодаря его стараниям, товарищи по партии смогли взять себя в руки. В ходе трёх голосований, которые в случае любого другого законопроекта считаются лишь формальностью, реформа была принята и вскоре подписана президентом. Триумф свершился.

Трамп и его ближайшие соратники не скрывали, может быть, и не могли бы скрыть своей радости. Действительно, у них есть и формальный повод, и серьезные причины для радости. С точки зрения формального подхода очень важно, что новый президент показал свою способность проводить через Конгресс большие законопроекты и выполнил своё обещание сделать это до Рождества. Отходя от бессмысленных обтекаемых фраз, политический эффект реформы (экономический спрогнозировать куда труднее) можно описать так.

Партийная дисциплина

Судя по последним голосованиям, Трампу и помощникам в Конгрессе — молодому амбициозному спикеру нижней палаты Полу Райану и старому и опытному лидеру большинства в сенате Митчу Макконнелу — удалось добиться от республиканцев если не единодушной поддержки политики президента, то хотя бы согласия с ней по ключевым вопросам. На это указывает то, что на финальном голосовании в сенате «за» проголосовали абсолютно все «правые», даже тот единственный парламентарий-республиканец, который изначально голосовал против.

Если такая дисциплина сохранится, законодательные инициативы Трампа могут быть осуществлены даже в условиях минимального перевеса «правых», который сохранится по крайней мере до конца следующего года.

Задел на будущее

В ноябре 2018 года Соединённые Штаты ожидают выборы в Конгресс. В соответствии с законом будут вновь избраны все 435 депутатов в палату представителей, а также 33 сенатора. Дональду Трампу необходимо обеспечить Республиканской партии такую поддержку, которая позволит не только сохранить существующее положение, но и усилить ее доминирование в американском парламенте. В противном случае его программа если и не остановится вовсе, то будет обречена на бесконечные задержки и трудности, которые были характерны для работы законодателей США в уходящем году.

Необходимая республиканцам поддержка может сложиться только из череды громких побед, способных убедить избирателей в эффективности системы и создать иллюзию реального влияния каждого отдельного депутата на решения национального уровня. Эта иллюзия, в свою очередь, должна придать людям уверенность, что их депутат (если он республиканец) благодаря своему авторитету в «правящей» партии сможет решить все проблемы своего избирательно округа или штата.

В предвыборном плане налоговая реформа явилась как раз первой из этих необходимых громких побед. Помимо основных положений, республиканские парламентарии наполнили законопроект о реформе целой горой мелких положений и пунктов, не меняющих «среднюю температуру по больнице», но важных для жителей отдельных штатов и округов. Так, жителям Аляски теперь позволено добывать полезные ископаемые на своей земле, даже если эта территория является частью природного заповедника.

Кроме прочего, в рамках налоговой реформы Трампу и его команде удалось нанести удар ненавистной системе обязательного платного медицинского страхования Obamacare. Дело в том, что пресловутый штраф, который американцам приходилось платить, если они не хотели платить за страховку, был введён в виде налога, от которого освобождались те, кто имел правильную страховку. Этот налог теперь отменяется, а американским семьям больше не придётся выбирать, платить ли за подорожавшее страхование или за его отсутствие. Этот удар по демократической политической повестке — важный шаг к полной отмене Obamacare — вызвал к жизни курьёз, весьма характерный для американской политической пропаганды. Оппозиционные аналитики подсчитали, что в условиях отсутствия штрафа около 15 миллионов американцев предпочтут из экономических соображений не иметь страховки. Это умозаключение тут же превратилось в лозунг о том, что в результате реформы Трампа эти 15 миллионов «потеряют страховку»…

Разборки в ООН

Трамп и его администрация продолжают разбираться с последствиями решения президента о переносе американского посольства в Израиле в Иерусалим и признании этого города столицей еврейского государства. С самого момента анонсирования этого решения оно подвергалось жесткой критике со стороны самых разных сил, теперь очередь дошла до ООН.

Вкратце, перипетии в главной международной организации выглядят так: была предложена резолюция Совета Безопасности об отмене решения Трампа, которая в случае принятия была бы обязательной к исполнению. Она вполне ожидаемо была блокирована американским «вето». После этого немного подправленный проект того же документа был предложен для принятия Генеральной Ассамблее, но уже в качестве рекомендательного, а не обязывающего. В преддверии голосования постпредом США в ООН Никки Хэйли и самим президентом были сделаны весьма резкие заявления о том, что Америка навсегда запомнит, как ООН и союзники отвечают на доброту и финансирование, и сделает неутешительные выводы, то есть перекроет бесконечный долларовый поток.

Резолюция была принята, Белый дом разразился ещё более резкими заявлениями, а уже через пару дней… Совет Безопасности единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР. То есть 14 стран, включая Россию и Китай, которые только что голосовали за политическое унижение Штатов, теперь проголосовали за дальнейшее экономическое удушение Северной Кореи, которое политически выгодно только США…

Отвергая аналитические концепции о том, что президент США «просто ничего не понимает в политике», «просто пошёл на поводу у зятя», «просто марионетка всемирного еврейского заговора» и все остальные «просто», предположим, что Трамп знал о грядущей за решением буре (ведь о ней его предупреждал чуть ли не каждый), но решил извлечь из неё выгоду.

На примере КНДР очевидно, что США имеют все необходимые рычаги для продавливания принципиальных для них решений, они даже стали эффективнее, ведь при Трампе стало зачастую удаваться избежать китайского или российского «вето», которое похоронило множество американских проектов резолюций в последние годы. Однако, в случае с Иерусалимом рычаги решили не применять, а наоборот, дали политическим противникам собрать все возможные голоса. Создаётся впечатление, что Вашингтон затеял сложную игру с целью создать видимость разлада с союзниками, позволяющую выйти из многосторонних сделок и перейти к политике двусторонних соглашений. Именно это, кстати, обещал сделать Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты. Когда нужно, Америка непреклонна, когда выгодно, она умеет притвориться униженной и оскорбленной.

Стратегия национальной безопасности

Одним из последних залпов предрождественского политического салюта стало принятие Трампом новой стратегии национальной безопасности США. Этот документ имеет большое значение, он является всеобъемлющей декларацией о намерениях, охватывающей широкий спектр тем, от экономики до обороны, и служит ориентиром не только для СМИ, аналитиков или зарубежных дипломатов, но и для огромного корпуса чиновников. Таким образом, направления действий, обозначенные в стратегии, не могут вовсе не соответствовать действительности или быть включенными в документ только для отвлечения внимания, ведь это означало бы введение в заблуждение людей, от работы которых зависит успех всех начинаний администрации.

Что же нового в этой стратегии? Много чего. Здесь и приятный для нашего великодержавного самолюбия перенос России из разряда держав-изгоев в главные конкуренты наравне с Китаем, и жизненно важное упоминание электромагнитного импульса в числе главных военных угроз, и многое другое, но все это не носит прорывного характера, это всего лишь результат плодотворной работы советников и консультантов…

Принципиальный прорыв в стратегии тоже есть, он-то и является подарком Трампа нашему проекту, так как в полной мере подтверждает основную гипотезу в отношении далекоидущих планов Трампа и его понимания собственной исторической роли.

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В преамбуле новой стратегии прямо говорится, что

«достижения Америки… не были ни неизбежными, ни случайными», «успех [в холодной войне] породил самоудовлетворённость… У многих появилась убежденность, что американская мощь будет поддерживать себя сама и ее никто не оспорит. Соединенные Штаты начали плыть по течению… пока мы принимали как должное наши преимущества в политике, экономике и военном деле, другие действующие силы постепенно приводили в действие долгосрочные планы, направленные на то, чтобы бросить вызов Америке».

Вся стратегия выдержана в несвойственном современному американскому официозу духе почти что военной мобилизации с оттенком сожаления о упущенных в последние годы возможностях. Причем экономике уделяется куда больше внимания, чем дипломатии или военной сфере, что указывает на Китай как на главного соперника…

Многие аналитики в своих обзорах обратили внимание на беспрецедентную жесткость и антикитайскую направленность документа. Посол КНР в Вашингтоне заявил, что его страна никогда не стремилась к мировому господству и не прибегала к описанным в стратегии агрессивным методом ведения дел. А что ещё он мог заявить?

Так или иначе, бурная реакция как на официальном, так и на экспертном уровне означает, что мир начинает признавать то, о чем «Хроники турбулентной Америки» писали уже давно: политический курс Трампа и его историческая задача — это не что иное, как мобилизация всех сил Америки и ее союзников на новую холодную войну с Китаем, ставка в которой — мировое господство.

Впервые статья была опубликована 28 декабря 2017 года.

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