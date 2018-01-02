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В Риге задержали журналиста российского телеканала

Политика

«Сказали, что у меня пожизненный запрет на въезд в Латвию»

В Риге задержали журналиста российского телеканала
СМИ

Рига, 2 января 2018, 16:32 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов задержали журналиста российского телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева в Риге. Об этом рассказал сам сотрудник СМИ в интервью радио Baltkom.

«Я вчера (1 января) прилетел в Ригу, — говорит журналист. — В гостинице меня не нашли, задержали уже в торговом центре и сказали, что у меня пожизненный запрет на въезд в Латвию».

При этом Курлаев добавил, что он с 2015 года является в Латвии «нежелательной персоной», и с тех пор у него пожизненный запрет на въезд.

«Также, там (в бумагах) было сказано что-то об угрозах государству», — заявил журналист.

Находящийся в полиции Курлаев считает, что власти Латвии могут его депортировать из страны, пишет Mixnews.lv.

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Российско-латвийские отношения

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