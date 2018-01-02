Ватикан-2018: железная щетка вместо зубной

Станислав Стремидловский, , 16:09 — REGNUM

Встреча накануне Рождества папы Римского Франциска с руководством и сотрудниками аппарата Святого престола, города-государства Ватикан является одним из редких мероприятий, когда понтифик может откровенно говорить о внутренних проблемах. Состоявшаяся 21 декабря в Клементийском зале аудиенция не стала исключением. Говоря о проводимой уже несколько лет реформе системы управления Церковью и государством, папа процитировал слова монсеньора Фредерика Де Мерода: «В Риме проводить реформы — это все равно что чистить египетского сфинкса зубной щеткой. Это значит, что нужно обладать большим терпением, самоотдачей и деликатностью, чтобы достичь этой цели, ведь Курия — древнее, сложное, уважаемое учреждение, состоящее из людей разных культурных традиций, языков и менталитетов. С точки зрения структуры она всегда была связана с функцией первенства Римского епископа в Церкви».

Франциск, как сообщает Radio Vaticana, призвал преодолеть «неуравновешенную и испорченную логику заговора или малых кружков, которые представляют собой, вопреки всем оправданиям и добрым намерениям, раковую опухоль, ведущую к самореферентности. Она проникает также в церковные организации и особенно в людей, которые там работают. Но когда это происходит, теряется радость Евангелия, радость возвещения Христа и общения с Ним». Наряду с этой опасностью есть еще одна: риск «обмануть доверие или воспользоваться в своих целях материнством Церкви. Это происходит, когда люди, тщательно отобранные для того, чтобы укреплять тело реформы, не понимают своей ответственности, попадают в ловушку амбиций или тщеславия, а когда их деликатно отстраняют, то они ошибочно провозглашают себя мучениками системы, мучениками «плохо проинформированного папы» и «старого режима»… вместо того чтобы произнести mea culpa» (моя вина)».

За этими словами можно увидеть усталость понтифика, столкнувшегося в этом году с активизацией информационной кампании против него, где появились новые сюжеты. До сих пор папу обвиняли в выходе за пределы официальной католической доктрины в вопросах семьи и брака. Франциск молчал и не отвечал своим преследователям, не давая им нагромоздить контраргументы на аргументы. В конце прошлого года — начале этого появилось «свеженькое», связанное со скандалом в Мальтийском ордене, когда Святой престол вмешался в попытки провести там некрасивые кадровые перестановки. Папе стали приписывать «самоуправство», «диктаторский стиль». Заговорили о «нетерпимой обстановке» в Ватикане, «атмосфере страха». Понтифика стали «жалеть», поскольку он якобы чувствует себя «окруженным врагами и предателями». Поползли слухи в коридорах, попав затем на страницы ряда католических и светских изданий, а недавно некий анонимный автор собрал их даже в целую книгу.

Некоторые ватиканисты заговорили о том, что аппарат начал саботировать определенные публичные акции, инициированные Франциском. Чем он может ответить? Напомним, что папа выступает в двух «шапках». С одной стороны, является главой огромной Католической церкви, это его духовная власть. С другой, возглавляет город-государство Ватикан, входящий в том или ином качестве в различные международные организации, это его власть политика. Обе «шапки» взаимосвязаны. Как говорил не так давно, пусть и по другому поводу, в интервью ИА REGNUM апостольский нунций Челестино Мильоре, «отношения между государством и Русской православной церковью по традиции определяются одним словом — «симфония». Сам термин напоминает об осторожности в том, чтобы не строить приоритетов в отношениях: то есть все, что способствует согласию и диалогу в одном случае, с лихвой оборачивается во благо взаимопонимания и диалога в другом случае».

Тем более этот принцип работает и в отношении связки Святой престол (Церковь) — Ватикан (государство). С точки зрения политической составляющей уходящий год показал укрепление авторитета папы Франциска и продемонстрировал некоторые новые проекты глобального свойства. В первую очередь относительно Ближнего Востока и не только в защиту христиан. Очень интересной выглядит инициатива об отказе от «дхимми» (исламской концепции, оправдывающей гражданское неравенство между мусульманами и немусульманами на основании их религиозных различий) в пользу появления гражданских наций. Она была озвучена на каирской конференции «Свобода и гражданство между разнообразием и интеграцией», которая прошла в Каире с 28 февраля по 1 марта, и получила одобрения ряда исламских и христианских лидеров. Есть ощущение, что подвижки в этой области могут дать импульс к диалогу между Ватиканом и Саудовской Аравией, объявившей о желании перейти к «умеренному исламу». В любом случае, политические успехи папы Франциска получат конвертацию и в духовной сфере, что поможет понтифику в 2018 году продолжить чистить «сфинкса» и уже не зубной щеткой, а железной.

Что касается отношений с Россией, то они приобрели в уходящем году устойчивый характер. В августе в нашей стране побывал с официальным визитом государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. Он провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным, а также патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Этот визит стал новым этапом и свидетельством выстраивания диалога между Ватиканом и Кремлем, Святым престолом и Московским патриархатом на очень длинную дистанцию с обретением различных точек соприкосновения и взаимного сотрудничества в самых разнообразных сферах. Прежде всего, в деле ближневосточного урегулирования и помощи христианам, но не только. Достаточно вспомнить, что Святой престол в мае сего года положительно отреагировал на просьбу Русской православной церкви способствовать защите интересов православных общин от попыток украинских политиков вмешаться в их дела.

Наконец, знаковым событием стало принесение в российские города мощей святителя Николая Чудотворца из итальянского города Бари, совершенное католическими епископами и священниками. Миллионы паломников в России, пришедшие поклониться святителю, показали, что «антикатолический миф» — не догма и не «вечная мерзлота», растопить ее можно, но делать это надо аккуратно, чтобы не повредить системные основы религиозных институтов.

Впервые статья была опубликована 23 декабря 2017 года.

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