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Яровая сравнила празднование дня рождения Бандеры с поминками Украины

Политика

Она отметила, что украинский народ ждут удручающие перспективы

Яровая сравнила празднование дня рождения Бандеры с поминками Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Бандеровская Украина

Москва, 2 января 2018, 15:37 — REGNUM  Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая высказалась по поводу празднования на Украине дня рождения Степана Бандеры, по её мнению эти мероприятия больше напоминают поминки страны, её слова 2 января передали «Известия».

"Празднование дня рождения Бандеры выглядит как поминки прежней цветущей и счастливой Украины», — сказала политик.

Также Яровая отметила, что настойчивое вживление в сознание подрастающего поколения «гена Бандеры» выглядит зловеще.

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По её мнению, подобные процессы, происходящие в стране, дают украинскому народу «еще более удручающие перспективы», чем те, которые он имеет сегодня.

Напомним, прославлять Степана Бандеру на Украине вышли более 6,5 тыс. человек, факельные шествия прошли, в том числе, в Киеве и Одессе.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинский нацизм стал неотъемлемой частью государственной идеологии Украины и его необходимо признать преступным на международном уровне.

Читайте ранее в этом сюжете: Аксёнов: Идеологию украинского нацизма надо официально признать преступной

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Акция в честь нациста Бандеры на Украине
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