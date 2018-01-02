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Индия закупит у России 240 высокоточных авиабомб

Политика

Соответствующий документ был подписан министром обороны страны

Индия закупит у России 240 высокоточных авиабомб
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Управляемые авиационные бомбы

Нью-Дели, 2 января 2018, 14:18 — REGNUM  Министерство обороны Индии решило купить у России 240 высокоточных авиационных бомб, покупка обойдется стране в $ 196 млн, об этом 2 января сообщили «Известия».

Издание пишет, что соответствующие документы были подписаны министром обороны Индии, эту должность сейчас занимает Нирмала Ситхараман.

Сообщается также, что ВВС Индии ранее уже использовали подобные высокоточные боеприпасы.

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Как написано в официальном сообщении индийского ведомства, благодаря этому соглашению, страна сможет пополнить свой арсенал и её военно-воздушные силы смогут действовать более эффективно.

Напомним, ранее Россия выполнила заказ Вьетнама, она поставила этой стране четыре фрегата проекта 11 661Э «Гепард-3.9».

В 2012 году Вьетнаму были переданы два таких корабля, на данный момент контракт выполнен полностью. Строительством кораблей занимался Зеленодольский завод имени А.М.Горького.

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Военно-промышленный комплекс

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