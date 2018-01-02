Саакашвили позвал сторонников на митинг, на который он сам не придет

Киев, , 13:55 — REGNUM Михаил Саакашвили призвал граждан Украины выйти на митинг у здания МВД в Киеве в связи с убийством правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской, бывший президент Грузии опубликовал соответствующий пост 2 января на своей странице в Facebook.

Также он обратился ко всем журналистам и «настоящим политикам» и призвал их не оставаться в стороне. При этом Саакашвили сообщил своим сторонникам, что сам он митинговать не будет.

«Я призываю присоединится к ним всем неравнодушным. Буду ли я завтра среди них? Буду. Душой и сердцем. Я буду с вами — но не рядом и не на трибуне», — написал Саакашвили.

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Политик заявил — власти надеются на то, что люди «выпустят пар и разойдутся», но он думает, что настало время не расходиться, пока украинские власти не выполнят все требования.

«Пока к людям не выйдут судьи, прокуроры, чиновники, силовики, ответственные за тот правовой беспредел, который накрыл волной нашу Украину», — сказал Саакашвили.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что тело Ирины Ноздровской было обнаружено в реке в Киевской области. Глава профсоюза МВД Илья Кива сообщил журналистам, что на данный момент проводятся следственные мероприятия.

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