США, Великобритания и Норвегия призвали сохранить перемирие в Южном Судане

Джуба, , 13:45 — REGNUM США, Великобритания и Норвегия призвали 2 января стороны конфликта в Южном Судане и их полевых командиров прекратить нарушать режим прекращения огня, соглашение о котором было подписано в декабре 2017 года, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением выступили в миссии этих стран, расположенной в Джубе.

«Мы призываем все стороны соглашения и полевых командиров, подчиняющихся им, незамедлительно положить конец всем военным операциям», — указывается в совместном заявлении трех западных стран.

Подписанное в столице Эфиопии Аддис-Абебе соглашение о прекращении огня стало последней попыткой положить конец гражданской войне, которая идет на протяжении четырех лет и унесла жизни десятков тысяч человек.

Его целью является возобновить действие мирного соглашения, заключенного в 2015 году, которое было разорвано спустя год из-за боестолкновений в столице страны.

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