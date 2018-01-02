Вторник, 2 Января 2018 года
20:46:29 МСК

США, Великобритания и Норвегия призвали сохранить перемирие в Южном Судане

Политика

Боевые действия должны быть незамедлительно остановлены

США, Великобритания и Норвегия призвали сохранить перемирие в Южном Судане
Иллюстрация: DFID — UK Department for International Development
В Южном Судане

Джуба, 2 января 2018, 13:45 — REGNUM  США, Великобритания и Норвегия призвали 2 января стороны конфликта в Южном Судане и их полевых командиров прекратить нарушать режим прекращения огня, соглашение о котором было подписано в декабре 2017 года, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением выступили в миссии этих стран, расположенной в Джубе.

«Мы призываем все стороны соглашения и полевых командиров, подчиняющихся им, незамедлительно положить конец всем военным операциям», — указывается в совместном заявлении трех западных стран.

Подписанное в столице Эфиопии Аддис-Абебе соглашение о прекращении огня стало последней попыткой положить конец гражданской войне, которая идет на протяжении четырех лет и унесла жизни десятков тысяч человек.

Его целью является возобновить действие мирного соглашения, заключенного в 2015 году, которое было разорвано спустя год из-за боестолкновений в столице страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Перемирие не получилось: Войска атаковали повстанцев в Южном Судане

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить