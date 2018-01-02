Уведомления в ЦИК направили уже 60 кандидатов в президенты

Москва, , 13:21 — REGNUM Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил журналистам, что по состоянию на конец декабря 2017 года комиссия получила 60 уведомлений о проведении мероприятий по выдвижению граждан на пост президента РФ, об этом 2 января сообщило издание «Коммерсантъ».

Также представитель Центризбиркома сообщил, что соответствующие уведомления прислала 21 политическая партия.

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Шевченко сказал, что на данный момент уже 13 партий зарегистрировали своих кандидатов, многие из них даже успели открыть избирательные счета.

Как отмечает член ЦИК, срок подачи документов для самовыдвиженцев истечет в полночь 7 января 2018 года, а для кандидатов от политических партий — в полночь 12 января 2018 года.

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Евгений Шевченко заявил, что на данный момент нельзя сказать, сколько кандидатов будет в итоге зарегистрировано, однако такое большое количество заявок в последние годы в ЦИК не поступало.

Напомним, 30 декабря 2017 года ЦИК обнародовала информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в президенты РФ. На тот момент у комиссии были сведения о счетах пяти кандидатов: Ксении Собчак, Бориса Титова, Григория Явлинского (10 млн рублей), Максима Сурайкина и Владимира Жириновского.

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