Решение Трампа об израильской столице и права палестинцев — несовместимы?

Ватикан, , 13:08 — REGNUM Конец 2017 года стал периодом масштабного подведения итогов католической прессой. О чем пишут крупнейшие издания, рассказывает в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

На фоне рассуждений о взаимной терпимости и миролюбии несколько диссонировало сообщение о признании США Иерусалима столицей Израиля, вызвавшее бурю негодования во многих странах. Возможно, на это решение Трампа могло повлиять желание усилить свои позиции в США, где большое число населения так называемого «библейского пояса» составляют христиане-сионисты, признающие Израиль Святой землей, которая дана Богом евреям, оказывающие Израилю поддержку и иногда превосходящие в ней даже многих евреев.

Поддержка же такой точки зрения официальными лицами США может привести к игнорированию палестинского вопроса, что может устранить роль США как посредника в урегулировании израильско-палестинского конфликта.

Подробнее об этих и других новостях читайте в обзоре: Джихадисты Кашмира против националистов: когда взорвется Индия?

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