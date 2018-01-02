Новогодний Порошенко: война — «история успеха» Украины

Яков Рудь, , 12:51 — REGNUM

«Президент мира» П. Порошенко — так он сам позиционировал себя в мае 2014-го после победы на выборах, обещая прекратить боевые действия и восстановить мир в Донбассе в течение двух-трех недель, — готов продолжать войну на востоке. Это — ударный посыл новогоднего приветствия президента Украины украинскому народу. Того, кто вопреки здравому смыслу все еще питал надежду, что Порошенко способен изменить себе и своей губительной для страны политике во имя каких-то высоких идеалов, в последние минуты уходящего в историю 2017 года ожидало горькое разочарование. Все чаяния и помыслы шефа украинского государства сосредоточены только на одном: как бы затянуть противостояние с ДНР-ЛНР в том виде, в каком оно имеет место быть в настоящий момент, подольше. В президентском поздравлении нации в новогоднюю ночь не прозвучало ни слова о мире, все только об армии, да о победе, к которой украинцам надо продолжать стремиться.

П. Порошенко обещал Д. Трампу превратить Украину в «историю успеха». Выполнять обещания он не привык, тем не менее, в новогоднюю ночь, словно вспомнив о том, что говорил в Америке, стал хвалиться итогами года. Упоминания об успехах и достижениях в его спиче посыпались, как из рога изобилия. И пленных освободили, и страну на востоке защитили, и новую армию сотворили, и оружие от США и Канады получили, и санкции от ЕС против России продлили. И даже… «вызванный войной кризис преодолели». О чем бы оратор не вспоминал, везде присутствовала война. Казалось, что она в его представлении превратилась в национальный modus vivendi, что он этому несказанно рад и мечтает, чтобы так было и впредь.

При ближайшем рассмотрении предлагаемый список достижений выглядит ужасающе. На поверку в нем не оказывается ни зернышка правды, ни крупицы здравого смысла, ни капельки пользы ни для кого, кроме очень узкого круга лиц. Обмен пленными между Украиной и ДНР-ЛНР состоялся не благодаря Порошенко, а вопреки ему. Киев поставил акцию на грань срыва, спасти положение и произвести обмен удалось за счет титанических усилий остальных участников «проекта». Новая армия существует только в докладах генералов и в воображении тех, кто им верит. Реальное положение вещей в ВС Украины остается весьма далеким от нормального. Высшее армейское руководство погрязло в воровстве и коррупции. Визитной карточкой украинской армии стала безответственность. Американцы вооружение Киеву не дали, как говорит Порошенко, а продали. Погоды оно не сделает, баланс сил на линии разграничения в Донбассе не изменит. Ну, а санкции против России, которым так радуется Порошенко, бьют по его стране не меньше, чем по соседям. Так что повод для радости это очень сомнительный. Что же касается кризиса, то, во-первых, он вызван не войной, а «майданом», во-вторых, не только не преодолен, а еще более углублен и обострен. Такая, вот, очень странная история более чем странного успеха.

В новогоднем приветствии Порошенко показал полную оторванность от реалий жизни Украины и украинцев. Ее апофеозом стало цитирование им в концовке спича слов священника Украинской греко-католической церкви. В стране, где подавляющее большинство населения причисляет себя к православным христианам, это выглядело неприлично, оскорбительно для миллионов граждан, интересы которых оратор, вроде, обязан представлять и защищать. Зато униаты остались довольны. Ну, и сам Порошенко, конечно, тоже. Продемонстрировав в очередной раз, что он — не украинский президент, а американский наместник Украины, миссия которого состоит в том, чтобы как можно дальше увести ее от нее самой и от ее корней.

От обрисованных Порошенко перспектив на год 2018-ый мороз идет по коже. В отличие от 2014-го, президент теперь даже не обещает украинцам мир, не тешит их слух словами о том, что в новом году мирное решение конфликта в Донбассе станет реальностью. Напротив, он демонстрирует повышенный градус воинственности, грозя всем, кому только можно грозить. Странно, что «воитель» Порошенко не додумался зачитывать поздравление, облачившись в камуфляж. Такой маскарад соответствовал бы содержанию его речи. Если послушать хозяина Банковой, то вокруг него одни враги. Которым ждать от него пощады не стоит. У одних он обещает «отбирать спички» (чтобы не подожгли дом изнутри), по другим — «открывать огонь». В общем, война, война и еще раз война! До полной победы для Порошенко!

Сказать, что украинцы устали от «успехов» Порошенко — это значит не сказать ровным счетом ничего. Не просто устали, а утомились до последнего предела, до такой степени, что их воротит и от рассказов о «достижениях», и от самого рассказчика. В прозвучавшей в одной из юмористических передач в канун Нового года шутке о том, что апостол Петр, глядя на Украину, решил сменить имя — присутствует куда большая доля правды, чем шутки.