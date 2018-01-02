Лимонов об участии России в Олимпиаде и Мутко

Эдуард Лимонов, , 12:32 — REGNUM

Мутко.

О нём нужно знать, что он из петербуржских апостолов нашего Путина: там среди Кудрина и других товарищей ВВП, на групповых фотографиях есть и Мутко.

Человек с зачёсанными назад длинными волосами, что в наши дни редкость, этот зачёс и сообщает облику Мутко некую торжественную старомодность, как будто он не спортивный начальник второго десятилетия XXI века, но спортивный начальник 60-х годов века XX-го.

Что даёт нам с вами некоторое горделивое умиротворение, советский спорт тогда был примером для всей планеты, и советские спортсмены были. Это всё работает на уровне подсознания, но это так, поверьте.

Мутко имеет кличку «Непотопляемый». Потому что лидер петербуржцев — ВВП не давал ему утонуть до сих пор. Он же апостол, — Мутко, Кудрин ведь тоже Непотопляемый, поскольку тоже апостол.

Там их десятка полтора, непотопляемы до сих пор.

Мутко только что САМ ушёл из Олимпийского Комитета, и САМ ушёл с поста Председателя Футбольного Союза России.

Поскольку уж очень на нас наехали эти настырные старички-ботаники из ВАДА.

Приходится им уступать. Возможно Мутко придётся сложить с себя ещё пару-тройку титулов.

Я понимаю, что Вас интересует, занимался ли Мутко организацией поголовного допингования российских спортсменов на Зимних Олимпийских Играх в Сочи. Вам вынь да положь.

Знать не знаю, и по моему положению в обществе не могу знать.

Со мной не делятся, те кто знают.

Я лишь уверен, что ВВП хотел удивить и потрясти всю планету Олимпийскими Зимними в Сочи. И потряс.

Во-первых, провели Зимние в субтропиках, ну чуть выше в горах, но по факту в субтропической зоне.

Для этого по ходу строительства изуродовали жестоко природу тех мест. Безвозвратно залили уникальную местность цементом.

И завоевали столько медалей, что едва унесли.

А вот про допинги не знаю. И Мутко ли заправлял всей это допинговой химией, если она была на самом деле, не знаю.

Да, пожалуй бы, как патриот своей страны, если бы и знал бы, не сказал бы. Утаил бы.

И правильно бы сделал. Есть персонаж французского базарного театра «Жак-Простак», так я не Жак-Простак.

А Родченков — предатель и ещё раз предатель с комплексом Иуды. Я имею в виду заведующего анти-допинговой лабораторией при российском спорте, он даёт теперь показания против РФ и Мутко лично.

Что можно утверждать, так это что банда химиков-ботаников тонкошеих и тонкоголосых и седовласых старичков набросилась на Зимние Олимпийские Игры в Сочи по простой политической причине, поскольку ЗОИ в Сочи были любимейшим детищем Владимира Владимировича Путина.

Это чтобы сделать именно ему лично больно, так сейчас измываются над российскими спортсменами старички из ВАДА и примкнувший к ним единогласно МОК, то есть Международный Олимпийский Комитет.

(«Бах, ты ж их открывал, Зимние в Сочи, как же тебе не совестно!»)

Потому так унизительны требования МОК к российским спортсменам: ни тебе гимна, ни тебе флага, ни даже сочетания цветов, НАПОМИНАЮЩИХ российский флаг. Нельзя, табу.

Как эсэсовцы они над нашими спортсменами измываются, как гитлеровцы.

А наши спортсмены, которым пресс-секретарь Песков передал приказ-пожелание ВВП, «Кремль не будет возражать, если российские спортсмены поучаствуют на Олимпиаде и южно корейском Пьянчхоне (или как там его) без гимна и флага, скромно, как атлеты из РФ».

По сути дела Кремль сообщил спортсменам, что даёт им carte blanche на участие в качестве безродных подкидышей.

Не надо было разрешать. Нужно было цыкнуть на них.

При этом Дмитрий Козак вставил свои пять копеек, сообщил, что те, кто не захочет поехать в этот Пченхьян, для таких будут организованы Игры дома.

Никто не захотел услышать Козака.

Все согнулись, подчинились, и собираются в Южно-Корейскую «Каноссу», на унижение. (Каносса это куда император Генрих поехал кланяться Папе Римскому в ранние средние века).

Плохо рассудил Кремль, плохой послал мэсидж российским спортсменам (а спортсмены не самая догадливая категория населения, у них энергия мышц преобладает, как известно, над мыслительной деятельностью).

И вот поедут позориться.

С учётом того, что основные спортсмены оболганы этим допингом, который был или не был, неизвестно, среди выступающих атлетов из (мелким шрифтом) «российской федерации», вряд ли обнаружатся чемпионы.

«Ганьба!» кричат в таких случаях украинцы. «Позор!» — кричим мы.