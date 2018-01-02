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Корабли российского Тихоокеанского флота прибыли в Шанхай

Политика

Противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» пришвартовались у причала порта Усун

Корабли российского Тихоокеанского флота прибыли в Шанхай
Иллюстрация: U.S. Navy
БПК «Адмирал Пантелеев»

Шанхай, Китай, 2 января 2018, 11:40 — REGNUM  Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» прибыли с неофициальным визитом в Шанхай, сообщает 2 января пресс-служба Тихоокеанского флота.

В китайском порту Усун состоялась торжественная церемония встречи российских военных моряков.

Представители командования Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая побывали на российских кораблях, а российские моряки ознакомились с военно-морской базой ВМС Китая. Затем они были приняты в мэрии города Шанхая.

В планы четырехдневного визита российских кораблей входят спортивные соревнования моряков Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая, экскурсии для экипажей боевых кораблей ТОФ по историческим местам и знакомство с культурными достопримечательностями Шанхая.

Как сообщало, 31 декабря 2017 года председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в своем новогоднем поздравлении президенту Российской Федерации Владимиру Путину заявил о готовности Китая к консолидации политического и стратегического доверия с Российской Федерации в наступающем 2018 году.

Позднее, 2 января, министр иностранных дел КНР Ван И в тексте поздравления, присланного главе внешнеполитического ведомства РФ Сергею Лаврову подчеркнул, что Китай в 2018 году готов наращивать политическое взаимодействие с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Китая: Мы готовы усиливать стратегическое взаимодействие с Россией

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Российско-китайские отношения

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