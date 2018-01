Трамп как переговорщик не разрешит кризис в Северной Ирландии – Варадкар

Белфаст, Великобритания, , 10:16 — REGNUM Искусство ведения переговоров, которым, по его словам, славится президент США Дональд Трамп, не поможет в разрешении политического кризиса в Северной Ирландии, сообщает Press Association.

С таким заявлением выступил премьер-министр страны Лео Варадкар.

«Я прочитал «Искусство сделки' [The Art Of The Deal]. Основной смысл книги состоит в том, что «хорошая сделка та, в которой выигрываю я, а проигрываешь ты'», — подчеркнул чиновник, имея в виду книгу Дональда Трампа.

Варадкар отметил, что это не тот тип соглашения, который сработает для Северной Ирландии.

«Поэтому хотя у президента Трампа очень много талантов и способностей, я не думаю, что в его силах создать мир в Северной Ирландии», — добавил премьер-министр. — Тем не менее мы, без сомнения, всегда открыты для поддержки со стороны США».

Напомним, в Северной Ирландии на протяжении почти года не сформировано автономного правительства.