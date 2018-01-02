Пушков: Польша устала от «успехов» Порошенко

Москва, , 10:15 — REGNUM Нежелание польских властей принимать африканских и ближневосточных мигрантов из-за наплыва украинцев связано с «успехами» президента Украины Петра Порошенко, подчеркнул 2 января председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что страна вносит большой вклад в снижение напряжённости на восточных границах Европейского Союза, принимая тысячи мигрантов с Украины.

«Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, т.к. принимает много украинцев. Не иначе как устали от «успехов» Порошенко», — написал Алексей Пушков в своём Twitter.

Напомним, 1 января зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что новогоднее заявление Петра Порошенко, в ходе которого он обратился к жителям Крыма и населению Донбасса — «яд в блестящей обертке».

Отметим также, что 31 декабря 2017 года в своем новогоднем обращении к нации Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом Украины и заверил, что «все будет хорошо».

Читайте также: Депутат Госдумы прокомментировал новогоднее обращение Порошенко

Читайте ранее в этом сюжете: Польша: Нам не нужны мигранты из Африки, у нас есть украинцы