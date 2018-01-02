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За ночь в Иране в ходе протестов погибло девять человек

Политика

Среди них также один ребенок и член КСИР

Тегеран, 2 января 2018, 09:59 — REGNUM  Девять человек погибли в ходе акций протестов в Иране за ночь с 1 на 2 января, сообщает Associated Press.

Такие данные приводят местные СМИ, указывая, что общее число погибших в результате демонстраций достигло по меньшей мере 20 человек.

Сообщается, что шесть протестующих погибли во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан. По сообщениям полиции, демонстранты пытались проникнуть в здание полиции, чтобы захватить оружие.

Также сообщается о гибели 11-летнего ребенка, и 20-летней женщины в городе Хомейнишехр. Жертвой акций протестов стал и один из членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), застреленный из охотничьих винтовок.

Напомним, акции протестов в исламской республике, связанные с недовольством ростом цен на продукты питания, начались в31 декабря. Социальный протест быстро перешел в политический: участники выразили недовольством итогами президентских выборов 2009 года, когда был избран Махмуд Ахмадинежад.

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Протесты в Иране

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