Премьера Польши запугивают лапами России

Варшава, , 09:42 — REGNUM Авторитетная польская газета Rzeczpospolita и ряд польских экономистов призвали премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого принять евро и вступить в еврозону, угрожая тем, что иначе страна попадет в «зону влияния России».

В Европе идет дискуссия о будущей форме Европейского союза и есть признаки того, что не будет «Европы двух скоростей», утверждают авторы открытого письма. Единственным будущим станет расширенная еврозона. Польша должна принять участие в этом процессе, если она хочет оказать реальное влияние на будущее континента. А также если желает окончательно закрепиться в Западной Европе, поскольку «с нашей транзитной географией у нас нет выбора: либо в будущем мы будем в еврозоне, либо в зоне влияния России». И далее:

«Принятие единой валюты будет заключаться в выполнении договорных обязательств Польши, которые мы добровольно взяли на себя при вступлении в Евросоюз и которые граждане Республики Польша одобрили на референдуме. Никто не освободил польское правительство от этих обязательств. Проведение подготовки к принятию евро может стать способом вывести Польшу из тупика, в котором она оказалась на европейском форуме. И следующим после вступления в ЕС и НАТО смелым стратегическим проектом, к которому можно будет снова подключить поляков. Это один из тех проектов, без которых национальная политика впадает в лень или сбивается с пути».

Наряду с редакцией газеты обращение подписали: Марек Белька (премьер-министр, 2004−2005), Хенрика Бохняж (министр промышленности, 1991), Анджей С. Братковский (вице-председатель Нацбанка Польши, 2001−2004), Ян Чекай (член Совета по денежно-кредитной политике, 2003−2010), Дариуш Филяр (член Совета по денежно-кредитной политике, 2004−2010), Марек Голишевский (основатель и президент Профсоюза польских работодателей), Станислав Гомулка (заместитель министра финансов, 2008), Мариан Горыня (ректор Экономического университета Познани, 2008−2016), Марек Гура (советник президента Польши, 2002−2005), Мирослав Гроницкий (министр финансов, 2004−2005), Ежи Хауснер (вице-премьер, 2003−2005), Януш Янковяк (главный редактор «Банковской газеты», 1995−1997), Лукаш Козловский (главный экономист Союза работодателей Польши), Анджей Козьминский (ректор Академии Леона Козьминского), Анджей Малиновский (президент Союза работодателей Польши), Адам Нога (проректор Академии Леона Козьминского), Веслава Пшибыльская-Капущинская (профессор Экономического университета Познани), Веслав Розлуцкий (соучредитель Варшавской фондовой биржи), Малгожата Старчевская-Кшиштошек (главный экономист Польской конфедерации частных работодателей «Левиатан»), Витольд М. Орловский (ректор Академии финансов и бизнеса Вислы), Ежи Вилкин (академик Польской академии наук), Анджей Войтына (член Совета по денежно-кредитной политике, 2004−2010).

От ИА REGNUM добавим, что вступление в зону евро будет означать еще большую потерю Варшавой своих прав и полномочий как национального государства и отказ от взятого в 2015 году победившей на выборах партии «Право и Справедливость» (PiS) под руководством Ярослава Качиньского курса на восстановление суверенитета и независимости Польши.