Президент Франции Эммануэль Макрон собирается в Китай

Париж, , 08:29 — REGNUM Китай ожидает визита президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает 2 января Центральное телевидение КНР.

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Лу Кан сообщил о предстоящем трехдневном визите в Пекин президента Франции.

По словам Лу Кана, французский президент намерен провести в КНР три дня. его визит будет продолжаться с 8 по 10 января.

О целях и программе визита главы французского государства пока ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января президент Франции заявил, что экономический, научный и социальный потенциал Евросоюза позволяет ЕС стать вровень с Китаем и США.

По мнению Эммануэля Макрона, жители стран Евросоюза должны обьединиться и придать ЕС новый импульс развития.

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