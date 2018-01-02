Пушков: КНДР повышает ставки в «ядерном покаре»

Москва, , 08:31 — REGNUM Заявление главы КНДР Ким Чен Ына о наличии на его рабочем столе «ядерной кнопки» член Совета Федерации Алексей Пушков назвал «повышением ставок в ядерном покере», об этом сенатор написал 1 января в своем Twitter.

«Ким заявил, что все США уязвимы для удара КНДР, ядерная кнопка — у него на столе. Ядерный покер продолжается, ставки растут», — подчеркнул Алексей Пушков.

Ранее лидер Северной Кореи, поздравляя народ с Новым годом, заявил, что на его рабочем столе есть ядерная кнопка, при нажатии на которую в зоне поражения окажется вся территория Соединенных Штатов.

Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР использует ядерное оружие в качестве сдерживания, и применит его в том случае, если США будут угрожать его стране.

Напомним, лидер страны Ким Чен Ын в новогоднем обращении к нации заявил, что Северной Корее удалось в 2017 году завершить создание своих ядерных сил.

«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны», — сказал Ким Чен Ын в видеообращении, переданном Центральным телевидением КНДР.

Глава государства дал высокую оценку достижениям, которые в 2017 году были сделаны в процессе развития национальной ракетной программы.

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