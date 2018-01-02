Пакистан отказался от расширения сотрудничества с США

Исламабад, , 08:30 — REGNUM Власти Пакистана равнодушно восприняли слова президента США Дональда Трампа о сокращении финансовой помощи стране, так как Исламабад уже отказался от расширения сотрудничества с США, заявил министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Асиф в эфире телеканала Geo TV.

МИД Пакистана отреагировал на twitter-сообщение Трампа, в котором тот упрекал Исламабад в покровительстве террористам из Афганистана и угрожал прекратить финансовую поддержку Пакистана.

«Мы уже сообщили правительству США, что не станем расширять сотрудничество, поэтому заявление Трампа о том, что больше финансирования не будет, не имеют никакого значения», — сказал глава МИД Пакистана.

Также Асиф отметил, что США давят на Пакистан из-за собственных неудач в Афганистане. Кроме того, министр подчеркнул, что проблема Афганистана не имеет военного решения и требует урегулирования политическим путем.

«Трамп разочарован поражением США в Афганистане, и это единственная причина, по которой он выдвигает обвинения в адрес Пакистана», — сказал министр иностранных дел.

Напомним, 1 января 2018 года Дональд Трамп в своем Twitter разразился гневной тирадой в адрес Пакистана, в которой обвинил власти исламской страны в неблагодарности и поддержке афганских террористов.

«США глупо помогали Пакистану, выделив ему более чем $33 млрд помощи за последние 15 лет, а они не дали нам взамен ничего, кроме лжи и обмана. Они думают — наши лидеры дураки, они дают убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане. Больше помощи не будет!», — написал глава США.

Отметим также, осенью 2017 года глава США в своем обращении к нации заявил об успехах в борьбе с террористами группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), в частности, в Афганистане.

Однако терроризм в этой стране пока не побеждён.

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