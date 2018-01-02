МИД Китая: Мы готовы усиливать стратегическое взаимодействие с Россией

Пекин, , 07:31 — REGNUM Китай в 2018 году готов наращивать политическое взаимодействие с Россией, заявил 2 января министр иностранных дел КНР Ван И в тексте поздравления, присланного главе внешнеполитического ведомства РФ Сергею Лаврову.

Руководитель китайской дипломатической службы отметил, что Пекин на международной арене намерен совместно с Россией строить формы международных отношений на принципах взаимоуважения, справедливости и взаимовыгодного сотрудничества.

«В новом 2018 году китайская сторона готова совместными усилиями с Россией всесторонне реализовывать консенсус, достигнутый руководителями двух стран, непрерывно углублять стратегическое взаимодействие на международной арене, делать усилия для строительства новой формы международных отношений, основанных на взаимоуважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве», — указано в поздравительном послании.

Глава МИД КНР подчеркнул, что в прошедшем году российско-китайское всестороннее стратегическое взаимодействие и партнерство позволило достичь новых результатов.

Кроме того, Ван И отметил важность вклада Китая и России в дело поддержания как на региональном, так и на международном уровне, а также в решение вопросов устойчивости развития.

Читайте также: Си Цзиньпин: Китай готов к более тесному сотрудничеству с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2017 года председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сообщил в своем новогоднем поздравлении президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что Пекин готов к консолидации политического и стратегического доверия с Российской Федерации в наступающем 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Трамп сблизил Россию с Китаем и настроил против себя арабский мир