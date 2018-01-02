МИД Пакистана назвал заявление Трампа «ничего не значащим»

Исламабад, , 05:17 — REGNUM Сделанное американским президентом Дональдом Трампом заявление о Пакистане «не имеет никакого значения», заявил пакистанский министр иностранных дел Хаваджа Асиф, передает телеканал Geo TV.

Комментируя заявление Трампа, в котором тот назвал финансовую помощь Пакистану за последние 15 лет глупостью, пакистанский министр отметил, что Исламабад готов отчитаться за полученную из Вашингтона помощь.

Заявление Трампа, по мнению Асифа, «не имеет никакого значения». Американский президент сделал его, выместив на Исламабаде недовольство «неудачами США в Афганистане».

Напомним, осенью Трамп в своем обращении к нации заявил об успехах в борьбе с террористами группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), в частности в Афганистане.

Между тем терроризм в этой стране пока не побежден. Так, 28 декабря 2017 года в Кабуле произошел теракт, в результате которого погибли не менее 40 человек. Ответственность за содеянное взяло на себя ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «уже полностью контролирует ряд уездов и не оставляет попыток закрепиться в приграничных с государствами Центральной Азии северных областях Афганистана».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января Трамп заявил, что Вашингтон глупо поступил, переведя Пакистану более $33 млрд помощи в течение последних 15 лет. По его мнению, Исламабад брал деньги, платя неблагодарностью, а именно — «ложью и мошенничеством».

«Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывают помощь. Довольно!» — считает Трамп.

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