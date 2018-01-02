Фейерверк по-европейски: во Франции арестованы сотни человек

Париж, , 04:35 — REGNUM Около девятисот человек оказались в отделениях полиции во Франции в связи с массовыми противоправными действиями в новогоднюю ночь, сообщили в пресс-службе французского министерства внутренних дел.

В эту ночь по всей стране в результате поджога сгорел 1031 автомобиль. Полиция арестовала 510 и задержала 349 человек.

Напомним, массовый поджог автомобилей во Франции происходит не впервые. Организованные поджоги машин происходили в 2005, 2007 гг., а также в 2012 и 2013 гг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в МВД Франции заявили об усилении мер безопасности в преддверии новогодних праздников: были мобилизованы свыше 140 тысяч сотрудников служб безопасности, в частности — 56 тысяч полицейских, 36 тысяч жандармов, 39,8 тысячи пожарных и семь военнослужащих.

Министерство внутренних дел рассматривает новогодние праздники как время повышенной террористической угрозы.

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Ранее, 29 декабря, французская полиция задержала двух особ (мужчину 21 года и 19-летнюю девушку), подозреваемых в подготовке теракта. Им предъявлены обвинения в создании преступных группировок с целью совершения террористических атак.

Связь этих людей с террористами группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была выявлена через интернет, где они развернули активность в социальных сетях.

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