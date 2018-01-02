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Рухани: враги злятся из-за успехов Ирана

Политика

Они поклялись вызвать проблемы в Иране

Тегеран, 2 января 2018, 04:07 — REGNUM  Деятельность геополитических противников Тегерана является одним из факторов беспорядков, происходящих в Иране, заявил президент страны Хасан Рухани, сообщает агентство Mehr.

Комментируя события последних дней, глава страны заявил, что уличная активность — результат как внутренних проблем, так и внешних причин.

«Враги Исламской Республики Иран злятся на славу, успех и прогресс иранской нации, они поклялись вызвать в стране проблемы, но народ и правительство Ирана ответит им», — сказал Рухани.

Что касается социальной составляющей протеста, у иранцев есть проблемы, которые также могли заставить их выйти на улицу. В этом смысле, считает президент, протесты могут прояснить существующие в обществе и в стране проблемы.

«Не все люди, вышедшие на улицы, подчиняются иностранцам, некоторые из них протестуют из-за собственных чувств и проблем», — пояснил Рухани.

Напомним, Иран охвачен волной протестов, начавшихся как недовольство повышением цен. Вскоре стали звучать политические требования, в частности об отставке второго высшего руководителя Ирана аятоллы Сеййида Али Хосейни Хаменеи.

Участники протестов пытались захватить военные базы и отделения полиции, а в ночь на 1 января поджечь правительственные здания.

Одобрение в адрес протестующих и осуждение в адрес властей Ирана высказал американский президент Дональд Трамп.

Читайте подробнее: США поддержали протестующих в Иране

Протестные акции подавляются полицией Ирана. Как ранее сообщало ИА REGNUM, жертвами уже стали 18 человек. Более 300 иранцев пострадали, свыше 700 были задержаны.

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Протесты в Иране

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