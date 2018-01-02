«Время» – эталон достоверности: Путин поздравил программу с юбилеем

Москва, , 03:36 — REGNUM Программа «Время» всегда была и сейчас является эталоном достоверности информации, заявил российский президент Владимир Путин, передает «Первый канал».

1 января 2018 года, в день 50-летия выхода первой передачи в программе «Время», президент в эфире сказал, что она «не просто очень информационно насыщенная». В информации важна своевременность и достоверности данных.

«Она в известной степени всегда была и остается эталоном надежности», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что программа «Время» всегда отвечала и отвечает всем этим критериям в полном объеме.

Поздравляя программу с праздником, президент отметил, что за время своего президентства «был здесь в студии не более двух раз». Однако он пришел 1 января, потому что это особенный день.

«Мы всегда, и я в том числе, всегда любовались и радовались блестящему русскому языку. Всегда это была на самом высоком уровне работа всего технического персонала, — сказал Путин. — Это, как известно, школа замечательных кадров для телевидения».

Также президент отметил, что телецентр «Останкино» — стратегический объект, работа которого очень важна для принятия решений.

«Это в полном смысле этого слова стратегический объект. Здесь работает много людей, и нужно было понять, какова реальная ситуация для принятия дальнейших решений. Решения нужно было принимать немедленно, если бы здесь произошли какие-то вещи, связанные — не хочется говорить, тем не менее — катастрофического характер», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января Путин в эфире программы «Время» сказал, что одной из новостей программы, когда-то впечатлившей его, стало известие о создании в СССР сверхзвукового гражданского самолета ТУ-144.

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