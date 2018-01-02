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«Суверенное решение». Польша отказалась принимать мигрантов

Политика

...из Северной Африки и с Ближнего Востока

Варшава, 2 января 2018, 02:21 — REGNUM  Решение об отказе в приеме мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки принято Варшавой, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в эфире телеканала TVP Info.

Комментируя решение Варшавы, принятое правящей партией «Право и справедливость», глава правительства заявил, что «позиция», сформулированная еще до выборов в 2015 году, неизменна.

«Мы не будем принимать в Польше мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки. Это наше суверенное решение», — заявил Моравецкий.

По словам чиновника, Варшава «снимает напряженность на восточных рубежах Евросоюза». Он имел в виду прием мигрантов с Украины.

Напомним, Варшава заявляла о намерении отказаться от приема мигрантов еще в октябре 2017 года. Тогда польский министр внутренних дел Мариуш Блащак заявил, что Польша принимает беженцев с Украины и не справится с потоком из ЕС.

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