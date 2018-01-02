На Украине прославлять Бандеру вышли более 6,5 тыс. человек

Киев, , 01:04 — REGNUM Более 6,5 тысяч человек вышли на Украине на акцию в честь 109-й годовщины со дня рождения украинского нацистского лидера Степана Бандеры, сообщает УНИАН.

Уточняется, что данные привел первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

«В 21 регионе государства было проведено 57 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 6,5 тыс. человек, — заявил Яровой. — В охране публичной безопасности были задействованы почти 1,3 тыс. полицейских и более 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Конфликтов и столкновений зафиксировано не было».

Украинское агентство отмечает, что в Киеве в акции участвовали порядка тысячи человек — такие данные предоставил Отдел коммуникации полиции украинской столицы.

Напомним, на Украине 1 января 2018 года националисты устроили факельное шествие в честь «героя» теперешней Украины Степана Бандеры — лидера украинских нацистов времен Великой Отечественной войны.

Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН (б) - организация, деятельность которой запрещена в РФ). Одним из страшных деяний Бандеры и его организации является Волынская резня, в которой только 11 июля 1943 года погибли свыше 100 тысяч человек.

Массовое уничтожение в основном этнического польского гражданского населения (но и не только поляков) бандеровцы устроили на территории Волыни, до сентября 1939 года находившейся под управлением Польши.

Волынскую резню бандеровцы начали в марте 1943 года. Варшава квалифицирует это кровавое деяние украинских нацистов как геноцид польского населения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля 2016 года в Киеве в честь Бандеры был назван проспект, ранее носивший название «Московский».

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