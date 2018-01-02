Рывок Каталонии к независимости стоил Испании €1млрд

Барселона, Испания, , 00:18 — REGNUM Потери испанского бюджета из-за кризиса, связанного с попыткой Каталонии обрести независимость, составили один миллиард евро, 1 января заявил министр экономики Испании Луис де Гиндос, передает радиостанция Cadena Ser.

Испанский министр сказал, что произошедшие в четвертом квартале минувшего года события в Каталонии отрицательно сказались на экономическом развитии, при этом потери «могут составить около миллиарда евро».

«В Каталонии экономический рост был выше, чем в целом по Испании, что являлось одним из основных факторов восстановления экономики Испании, однако, в четвертом квартале 2017 регион стал бременем», — заявил Де Гиндос.

Чиновник высказался в отношении нового руководства женералитета (правительства) Каталонии: оно должно помнить «цену независимости» и «отказаться от одностороннего принятия решений». Де Гиндос подчеркнул, что против попытки Барселоны идти наперекор Мадриду выступила «вся Европа и международное сообщество».

Де Гиндос от имени Мадрида обещал «хорошего года» для Испании, для чего он видит экономические обоснования. Так, по оценкам испанского центробанка, в 2018 году ожидается рост ВВП на 2,4%. Отмечается, что он мог быть еще выше, а именно 2,5%, если бы не каталонский кризис.

Напомни, 1 октября 2017 года Каталония предприняла очередную в истории Испании попытку отделиться и обрести независимость. На референдуме за независимость проголосовали 90,18% (2 044 038 человек).

Против независимости проголосовали 7,83% (177 547 человек). Относительно низкая явка (43,3%) была связана с тем, что власти Испании препятствовали проведению плебисцита — вплоть до закрытия избирательных участков.

Отметим, что Каталония — это один из самых развитых испанских регионов.

Попытка обрести независимость была остановлена Мадридом, объявившим ее незаконной. Правительство ушло в отставку, а к региону Мадрид применил 155 статью конституции.

22 декабря прошли выборы в каталонский парламент, на которых большинство снова оказалось на стороне приверженцев независимости Каталонии. Сейчас, после выборов, регион вновь является автономной областью в составе Испании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря испанские власти приступили к процессу вывода из Каталонии контингента полиции, который был усилен в связи с октябрьскими событиями.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадрид выводит дополнительные полицейские части из Каталонии