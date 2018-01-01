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В Киеве прошло шествие в честь дня рождения Бандеры

Политика

«Колонну сопровождали патрульные полицейские и кинологи»

В Киеве прошло шествие в честь дня рождения Бандеры
Иван Шилов © ИА REGNUM
Идеологи украинских националистов

Киев, 1 января 2018, 22:29 — REGNUM  В центре Киева завершилось факельное шествие в честь годовщины дня рождения Степана Бандеры. Об этом, как передает телеканал"112 Украина», сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По данным полиции, мероприятие, в котором приняли участие около 1 тыс. человек, прошло без нарушений правопорядка.

«Колонну сопровождали патрульные полицейские и кинологи», — говорится в сообщении.

Степан Бандера — идеолог и лидер украинских националистов, возглавлял Организацию украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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