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Порошенко рассказал об ожиданиях от председательства Болгарии в Совете ЕС

Политика

«Ожидаю прогресса в нашей амбициозной повестке дня»

Порошенко рассказал об ожиданиях от председательства Болгарии в Совете ЕС
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
А так жалко

Киев, 1 января 2018, 19:38 — REGNUM  Официальный Киев надеется на «прогресс» в углублении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС. Об этом на странице в соцсети Twitter написал президент Украины Петр Порошенко, комментируя ожидания Киева от председательства Болгарии в Совете ЕС.

«Ожидаю прогресса в нашей амбициозной повестке дня: в углублении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также в укреплении поддержки ЕС в восстановлении территориальной целостности Украины», — написал глава государства.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 28 декабря 2017 г. президент Украины Петр Порошенко заявил, что самым важным для Украины в минувшем году стало подписание соглашения о безвизовом режиме с ЕС, а также поддержка украинской политики Евросоюзом.

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