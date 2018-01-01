Асад назначил нового министра обороны Сирии

Дамаск, , 18:43 — REGNUM Новым министром обороны Сирии назначен генерал Абдулла Айюб. Такое решение, как передает агентство SANA, принял президент Сирии Башар Асад.

«Президент САР Башар Асад издал Указ №1 от 2018 г. о назначении министром обороны генерала Абдуллу Айюба, министром промышленности Мухаммада Мазина Али Юсефа и министром информации Имада Абдаллу Сара», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2017 г. президент Сирии Башар Асад заявил, что террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на данный момент является ключевой террористической угрозой в республике.

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