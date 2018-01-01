Трамп назвал «глупостью» выделение финансовой помощи Пакистану

Вашингтон, , 18:26 — REGNUM Соединенные Штаты совершили ошибку, помогая финансовыми средствами Пакинстану в течение 15 лет. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

«США глупо перевели Пакистану более $33 млрд помощи в течение последних 15 лет, а они отвечали нам только ложью и мошенничеством, думая, что наши лидеры — идиоты, — написал глава Белого дома. — Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывают помощь. Довольно!»

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что 2018 год должен стать для страны прекрасным.

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