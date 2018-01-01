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Пранкеры разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

Политика

Президент Украины Петр Порошенко, судя по записи беседы, очень обрадовался звонку

Пранкеры разыграли Порошенко в новогоднюю ночь
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петер

Москва, 1 января 2018, 16:44 — REGNUM  Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли в новогоднюю ночь президента Украины Петра Порошенко. Запись беседы Владимир Кузнецов выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Так, один из молодых людей дозвонился до украинского политика и, представившись генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, поздравил его с праздниками.

Порошенко, судя по записи беседы, очень обрадовался звонку и также начал поздравлять своего собеседника с Новым годом и Рождеством.

После того как «генсек» выразил надежду, что Порошенко «не будет пить много водки и горилки», украинский политик бросил трубку.

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Политическая жизнь Украины

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