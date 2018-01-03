Тучи над губернатором: как прошел 2017 год на Ставрополье

Зоя Емельянова, , 09:00 — REGNUM

Курортный сбор и мечты о «международном значении»

2017 год для нескольких российских регионов, в числе которых оказался и Ставропольский край, прошли под знаком развития внутреннего туризма — в целом, и введения курортного сбора — в частности.

Так, в январе глава региона Владимир Владимиров представил в Совете Федерации концепцию российского курорта мирового значения.

«Сегодня в инвестиционном портфеле края есть проект создания транспортной инфраструктуры, который соединяет город Кисловодск с городом Сочи или Красную поляну», — заявил тогда Владимиров, отметив, что «осталось достроить всего 95 км через два перевала».

Владимиров рассчитывал увеличить посещаемость ставропольских и кубанских курортов «как минимум на 6 млн человек».

«Плюс человек может приехать полечиться на Кавминводах, покататься на лыжах в Приэльбрусье и в течение двух часов переехать покупаться в Черном море», — рассказал Владимиров.

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Впрочем, пока эта концепция так и остается на бумаге. Уже в ноябре этого года стало известно, что проект строительства автодороги, соединяющей Кисловодск с Сочи не сумел пройти экологическую экспертизу: спор возник в связи с планами проложить трассу по охраняемой природной территории — Кавказскому биосферному заповеднику.

В январе же стало известно о том, что решением правительства РФ в развитие инфраструктуры одного из крупнейших городов-курортов Ставропольского края решено вложить почти миллиард рублей.

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Однако наибольший энтузиазм ставропольских властей вызвало включение края в эксперимент по введению курортного сбора. Если в других регионах — в Крыму и Краснодарском крае — звучали, в том числе и во властных структурах, мнения, что введение курортного сбора несколько несвоевременно и может отпугнуть туристов, а значит, сократить доходы в этой сфере, а не увеличить их, на Ставрополье решению обрадовались. Основной аргумент — деньги, которые пойдут исключительно в бюджеты городов-курортов, помогут решить застарелые проблемы.

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«Если не вводить курортный сбор — вся инфраструктура полетит вниз»

Интересно, что именно в Ставропольском крае установлен и самый высокий размер курортного сбора: если в Крыму и на Кубани ограничились планкой в 10 рублей в день, решив не отпугивать туристов, то на Ставрополье решили взять по максимуму. С мая 2018 года туристам, решившим отдохнуть на курортах Ставропольского края (пока речь идет о городах Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск), придется заплатить по 50 рублей за один день пребывания.

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Между тем власти Ставропольского края рассчитывают получить от поступлений курортного сбора около 180 млн рублей, за пять лет — до 1,3 млрд рублей. Деньги останутся в бюджетах городов-курортов и пойдут на совершенствование туристской инфраструктуры.

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Сбудутся ли планы, и получат ли ставропольские города-курорты дополнительные средства, не потеряв при этом туристов, будет ясно уже в этом году.

Рост тарифа на проезд и коллапс на дорогах

В этом году для жителей краевого центра одной из актуальных проблем оказалась работа общественного транспорта. Так, в январе широко обсуждалась ситуация вокруг троллейбусного парка: к тому моменту предприятие накопило большие долги, доходы же не покрывали издержки. В итоге на предприятии сменился руководитель.

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Тогда же, в конце января, в городе и вовсе произошел транспортный коллапс. На фоне повышения стоимости проезда и сильных морозов перестали ходить троллейбусы (из-за отключения питания), а маршрутки ситуацию спасти не смогли.

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Впрочем, пока муниципальный транспорт на Ставрополье, хотя и с трудом, но жив. В отличие от многих других российских городов.

«Владимир Владимирович, где деньги?»

Безусловно, самым крупным ЧП в регионе в 2017 году стало наводнение, затронувшее несколько районов края, лишившее сотен людей крова, аграриев — урожая, облегчившее бюджет на значительную сумму.

Паводок накрыл Ставрополье в конце мая — из-за проливных дождей под водой оказались тысячи домов в 29 населенных пунктах. Режим ЧС был введен 25 мая. 6 июля он был снят. Объем ущерба превысил 2,5 млрд рублей.

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И хотя власти буквально ежедневно отчитывались о помощи людям, пострадавшим от наводнения, в середине июня в ходе традиционной «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным вскрылись любопытные подробности.

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Жительница села, мать трех детей Валентина Саковская сообщила президенту, что после двух недель после паводка, разрушившего ее дом, она не только не получила компенсаций, но и должна заплатить 6 тыс. рублей в архитектурное ведомство за посещение оценочной комиссии, а еще 1,8 тыс. стоит оформление документов через МФЦ.

«То, что с вас пытаются собрать какие-то деньги, архитектурные ведомства или за получение каких-то справок, — это полная чушь. Должны быть выплачены 10 тыс. на прямую оперативную поддержку, 50 тыс. за частичную утрату имущества, 100 тыс. за полную утрату. Все остальные справки должны собираться муниципальными, городскими или региональными властями бесплатно, без того, чтобы перекладывать эту нагрузку на вас», — сказал тогда Путин.

«Федерация свои деньги, необходимые для поддержки пострадавших семей, перечислила в Ставропольский край. Я хочу задать вопрос своему двойному тезке, губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу, где деньги?» — обратился к главе Ставрополья президент.

По итогам «Прямой линии» президент поручил Генеральной прокуратуре РФ проверить использование средств, выделенных из федерального бюджета для помощи пострадавшим от майского паводка.

В тот же день 15 июня появились сообщения о скорой отставке Владимирова с поста губернатора, однако они так и остались слухами.

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Ставропольские подтопленцы ждут новое жилье

В октябре в правительстве региона объявили о выдаче жилищных сертификатов жителям районов, пострадавших от наводнения. По данным на конец декабря, из федерального центра пришло еще 178 жилищных сертификатов. Тогда же было объявлено о решении ставропольских властей выплатить компенсации в 100 тыс. рублей тем людям, которые пострадали от наводнения, но не имеют права на выплаты.

Потерянный медкластер

В 2017 ставропольские власти лелеяли планы по созданию медицинского кластера — масштабный проект предлагалось реализовать на территории Кавказских Минеральных Вод. Планы, впрочем, вынашивались уже давно — участок под кластер определили еще в 2016-м, потом от него отказались, так как он не соответствовал критериям. Новый участок обещали выбрать, но не успели: проект решили перенести в соседнюю Карачаево-Черкессию.

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Причиной был назван именно спор из-за участка: всего было предложено 16 вариантов земельных участков, из них было отобрано два, в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. Однако собственник участка в городе Ессентуки отказался передать его для строительства объектов инновационного медицинского кластера.

Смерть на дороге

В марте 2017 года Ставрополье потряс скандал: водитель, не остановившийся на дороге по требованию госавтоинспекторов, был убит. Мужчину избили сотрудники полиции, после того, как машину все же удалось остановить.

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В полиции Ставрополья начались массовые увольнения из-за смерти водителя

Трагедия на дороге привела к массовым увольнениям и кадровым перестановкам в системе ставропольского МВД: шесть сотрудников полиции Пятигорска были уволены «по отрицательным мотивам», 10 руководителей получили дисциплинарные взыскания. Смерть водителя не осталась и без внимания следственных органов — были возбуждены уголовные дела, произведены аресты.

Коррупция: все выше, и выше, и выше

Не обошелся 2017 год и без громких коррупционных скандалов. В середине июля стало известно о задержании министра строительства края Игоря Васильева — по подозрению в превышении служебных полномочий.

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Обязанности министра были возложены на заместителя главы краевого министерства Андрея Лазуткина, а в самом ведомстве начались тотальные проверки.

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В конце августа было объявлено о реорганизации министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта, на два. Официальной причиной была названа перегруженность ведомства.

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А буквально через день после этого объявления стало известно: уже исполняющий обязанности министра строительства края задержан — вслед за своим руководителем. Следователи сообщили, что чиновника подозревают в получении взяток за подписание документов на оплату работ по строительству «Ставропольского клинического перинатального центра», а также за заключение госконтрактов.

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