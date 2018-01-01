Порошенко назвал украинский безграничный ресурс: оптимизм

Киев, , 08:24 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом Украины и заверил в своем новогоднем обращении, что все будет хорошо.

Тем не менее, он напомнил слова владыки Любомира Гузара, который призывал «молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас»

«Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наш главный ресурс. И все будет хорошо», — сказал Порошенко.

Также украинский президент призвал беречь единство страны. Что касается главных достижений Украины в 2017 году, то, считает президент, Украина движется вперед, «пусть и не без ошибок».

В частности, он поздравил граждан Украины с тем, что страна «уверенно и бесповоротно» движется в Евросоюз. Об этом, например, свидетельствует безвиз, которым уже «воспользовались сотни тысяч украинцев».

Что касается жизни в самой стране, то Порошенко пообещал обеспечить политические условия для экономического роста. А у тех, кто хочет «поджечь дом изнутри», президент пообещал «забрать спички».

Начал свое обращение Порошенко с пожелания порадоваться за украинцев, которые вернулись из плена к родным и близким.