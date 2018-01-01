Трамп пожелал счастья друзьям, врагам и «лживым СМИ»

Вашингтон, , 03:57 — REGNUM Новогоднее поздравление президента США Дональда Трампа адресовано не только его друзьям и сторонникам, но также противникам и «совершенно бесчестным лживым СМИ». Об этом говорится в сообщении Трампа в Twitter.

Американский лидер отметил, что США становятся всё более сильными и развитыми. В этой связи он пожелал счастья и здоровья в новом году всем своим «друзьям, сторонникам, врагам, ненавистникам и даже совершенно бесчестным лживым СМИ».

Трамп добавил, что 2018 год должен стать для страны прекрасным. В Вашингтоне Новый год наступит 1 января в 08:00 мск.

Напомним, ряд ведущих американских СМИ подвергаются резкой критике со стороны главы государства. Трамп обвиняет их в лживости и использует для них характеристику «fake news». В их числе — телеканалы CNN и MSNBC и газета The New York Times.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря Трамп пообещал американцам «новое экономическое чудо». Под этим понимаются внушительные налоговые льготы для среднего класса.

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