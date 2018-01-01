Президент Франции: 2018 год станет для Евросоюза решающим

Париж, , 01:26 — REGNUM Новый 2018 год станет решающим для Европейского союза с точки зрения развития, а также в контексте борьбы с терроризмом. Об этом в своем новогоднем обращении к нации заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, его выступление транслировали основные французские телеканалы.

«Я полностью вовлечен в эту борьбу, поскольку глубоко убежден, что Европа хороша для Франции, что Франция не сможет добиться успеха без Европы, которая сама была бы более сильной», — сказал Макрон.

Французский лидер обратился не только к согражданам, но и к жителям других стран объединения. Он призвал их к мобилизации усилий с целью придания ассоциации нового импульса.

Политик отметил, что 2018 год должен стать особенным. Он выразил надежду, что итогом гражданских голосований в разных странах станет формирование их правительствами большого европейского проекта. Европе необходима целеустремленность, она должна стать более суверенной, более единой и демократичной, сказал Макрон.

Глава Франции заявил, что экономический, научный и социальный потенциал Евросоюза способен поставить ассоциацию вровень с Китаем и США. ЕС необходим рывок вперед, общие усилия позволят странам не уступить ничего ни националистам, ни скептикам, отметил он.

Основой Евросоюза по-прежнему будет тандем Парижа и Берлина — именно тесная связь двух стран делает возможным прогресс Европы, подчеркнул Макрон. При этом Франция продолжит взаимодействие с другими странами региона.

Приоритетным для Франции в 2018 году станет также борьба с радикальным исламизмом. От Парижа потребуются решительные действия — и на Ближнем Востоке, и в Африке, пояснил президент страны.

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