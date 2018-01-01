Генсек ООН: Мир сделал шаг назад в 2017 году

Нью-Йорк, США, , 00:50 — REGNUM В 2018 году мировое сообщество должно объединиться в стремлении сократить социальное неравенство и преодолеть разногласия между странами. Об этом говорится в видеообращении генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша, опубликованного на YouTube-канале организации.

Гуттереш поздравил зрителей с праздником и напомнил, что годом ранее, вступая в должность, он призвал объявить 2017 год годом мира. Однако мир сделал шаг назад, отметил он.

«В день наступления нового 2018 года я не выступаю с призывом. Я делаю предостережение, объявляю красную тревогу», — заявил Гутерреш.

Генсек ООН пояснил, в чем заключаются вставшие перед человечеством вызовы. В уходящем году в мире усугубились конфликты, усилились национализм и ксенофобия, происходили ужасающие случаи нарушения прав человека.

Кроме того, появились новые угрозы, стремительно меняется климат, нарастает неравенство. Возможность ядерного конфликта напомнила о периоде холодной войны, отметил Гуттереш.

Генеральный секретарь международной организации призвал мир к единству. В 2018 году все усилия человечества должны быть направлены на сокращение разрыва между богатыми и бедными, разрешение конфликтов между странами, также государствам необходимо восстанавливать доверие друг к другу и формировать общие цели.

«Путь вперед лежит через единство. От этого зависит наше будущее», — подчеркнул Гуттереш.

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