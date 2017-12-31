Медведев поздравил граждан РФ с Новым годом

Москва, , 23:14 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с наступающим Новым годом, пожелав соотечественникам «новых возможностей» и «исполнения желаний».

«Уже совсем скоро Новый год, — говорит Медведев, слова которого опубликованы на сайте правительства. — Я надеюсь, что он откроет для каждого из нас новые возможности и позволит добиться успехов в наших начинаниях. И конечно, пусть сбудутся желания, которые мы загадываем под бой курантов».

Глава правительства также выразил надежду, что Новый год будет щедрым на хорошие события, а также принесет благополучие и радость в каждую семью.

«Примите мои искренние пожелания здоровья и счастья, — говорит Медведев. — Пусть все будет хорошо! С новым, 2018 годом!»

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