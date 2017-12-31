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Трамп о перестрелке в Колорадо: «Мы любим свою полицию»

Политика

«Выражаю глубокие соболезнования пострадавшим при перестрелке в округе Дуглас»

Вашингтон, 31 декабря 2017, 22:21 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал инцидент со стрельбой, который произошел в округе Дуглас штата Колорадо.

«Выражаю глубокие соболезнования пострадавшим при перестрелке в округе Дуглас, а также их семьям, — написал глава Белого дома. — Мы любим свою полицию и сотрудников правоохранительных органов, храни их Бог!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в американском штате Колорадо в результате перестрелки пострадали несколько полицейских. ЧП произошло близ города Денвер.

Задержать злоумышленников пока не удалось.

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