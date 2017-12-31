Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Новым годом

Москва, , 21:43 — REGNUM Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу обратился с новогодними поздравлениями к ветеранам и военнослужащим, а также их семьям. Видеопоздравление опубликовано на сайте ведомства.

Шойгу подвел итоги уходящего 2017 года, отметив, что власти РФ многое сделали для укрепления обороноспособности страны.

«Мы многое сделали для обороноспособности нашей страны, — сказал министр. — Продолжили большую работу по перевооружению армии и флота, совершенствовали боевую подготовку войск, решали вопросы социального обеспечения военнослужащих, их семей, наших ветеранов».

Глава Минобороны РФ особо поблагодарил военнослужащих, освобождавших Сирию от боевиков.

«Вы — достойный пример для тех, кому военная форма еще велика: для подрастающего поколения, для наших юнармейцев», — сказал Шойгу.

Министр обороны РФ также выразил признательность родным и близким военных за поддержку, любовь и терпение.

«Желаю всем здоровья, счастья, неиссякаемой жизненной энергии, новых успехов в службе на благо Отечества!, — сказал Шойгу. — С Новым годом!»