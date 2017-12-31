Безвиз и обмен пленных. Климкин поведал о достижениях Украины в 2017 году

Киев, , 16:03 — REGNUM Безвизовый режим со странами Евросоюза и обмен пленными — главные достижения Украины в истекшем 2017 году, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин в своем видеообращении, опубликованном 31 декабря на интернет-канале YouTube.

По словам Климкина, 2017-й год можно назвать годом «особых эмоций».

«Это был год особых эмоций, в том числе очень положительных эмоций. Я вспоминаю лица украинцев, которые 11 июня первый раз пересекали границу Европейского союза по безвизу», — заявил глава МИД Украины.

О реакции граждан Украины на его видеообращение пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота, произошедшего на Украине в феврале 2014 года, в стране отмечается непрекращающийся до сих пор обвал экономики, вызванный разрывом традиционных экономических связей с Россией и непрерывными «реформами», в результате которых страна теряет промышленность и превращается в источник дешевой рабочей силы и площадку для сельскохозяйственных угодий западных агрохолдингов.

Все эти явления происходят на фоне продолжающейся гражданской войны в Донбассе, роста влияния на власть нацистских группировок и утраты государственного суверенитета.

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