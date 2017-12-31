Пушков: Слова Трампа об успехах США в Сирии — псевдореальность

Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Заявление Дональда Трампа об освобождении коалицией США от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почти 100% территории в Сирии и Ираке — «постправда» и псевдореальность, заявил 31 декабря председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Такими словами Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter слова президента США из его еженедельного обращения, которыми Дональд Трамп описал деятельность США относительно ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это «постправда» — псевдореальность, нужная для политических целей», — написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, ранее Дональд Трамп в своем еженедельном обращении сказал, что коалиция, возглавляемая США, освободила от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) практически 100% территорий в Ираке и в Сирии.

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Как сообщало ИА REGNUM, практически такое же заявление президент США сделал 20 декабря.

Напомним, 29 декабря сирийское государственное информагентство SANA сообщило, что главари ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 27 декабря были эвакуированы вертолётами ВВС США из сирийской провинции Дейр-эз-Зор и доставлены в южную часть соседней провинции Хасаке.

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