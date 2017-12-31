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Дольщики, рутений и Путин: Южный Урал в 2017 году

Политика

Главные темы Челябинской области в уходящем году

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Дольщики, рутений и Путин: Южный Урал в 2017 году
Bastiat74
Челябинск

Александр Комаров, 31 декабря 2017, 14:51 — REGNUM  

В Челябинской области 2017 год был насыщенным различными событиями. Дольщики боролись за свои права, общественники — за сохранение библиотек и против почитания пособника вермахта, а следователи пытались увидеть на допросе бывшего губернатора региона Михаила Юревича.

Против пособника вермахта

В начале года стало известно, что к муниципальному кинотеатру «Знамя» присоединяют киноцентр имени Леонида Оболенского. Это возмутило некоторых поклонников киноцентра. А у общественников появились вопросы, справедливо ли прославляют имя Оболенского. Дело в том, что он был не только деятелем культуры, актёром и преподавателем ВГИКа, но и пособником нацистов. В октябре 1941 года ушёл в Московское ополчение. Попал в плен и там согласился стать добровольным помощником нацистов. Из плена он в итоге сбежал. Но возмездие его всё равно настигло. В 1946 году он был осуждён военным трибуналом Кишиневского гарнизона на 10 лет. После освобождения появился в Челябинске, а затем перебрался в Миасс. Там и был похоронен.

Несмотря на его деятельность во время плена, в Челябинске есть музей-квартира его имени, киноцентр, а ежегодно проходит кинофестиваль «Полный артхаус». Понятно, что неравнодушных граждан это возмутило. Вопросом заинтересовались депутаты городской думы. Они пояснили, что в 2016 году затраты на из бюджета Челябинска на содержание центра превысили 4,5 млн рублей.

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Власовцы вешают советских граждан
Власовцы вешают советских граждан

Вопрос о почитании имени Оболенского был поднят на заседании комиссии городской думы по социальной политике. Депутатов проинформировали о прошлом Оболенского. Выяснилось, что многие из них об этом не знали. Скорее всего, очередной фестиваль «Полный артхаус» в 2018 году не состоится. Видимо, в этом заслуга в том числе и неравнодушных горожан.

Ранее по теме: Пособник власовцев Оболенский — «реабилитации не подлежит»

Судьба свалки Челябинска

В течение всего года жители Челябинска задавались вопросом, когда же состоится долгожданная рекультивация городской свалки, формально закрытой ещё в 1992 году. Всего для выполнения работ необходимо порядка миллиарда рублей Часть этой суммы власти Южного Урала надеются получить из федерального бюджета.

Этой поддержки в регионе ждут в 2019 году. А пока идёт работа над проектом рекультивации и на необходимые для этого изыскательские работы. На него необходимо 100 млн рублей. Часть средств уже выделена. Изыскательские работы были успешно проведены. А в 2018 году чиновники ожидают проекта рекультивации свалки.

А тем временем власти города искали свалке альтернативу. Среди них — полигоны твёрдых коммунальных отходов в посёлке Полетаево и в городе Копейске. Впрочем, жители этих территорий совсем не рады мусору из Челябинска, о чём и поспешили публично заявить.

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Свалка
mermyhh
Свалка

Также по теме: Рекультивация городской свалки Челябинска: дата есть, денег нет

А также: На Урале протестуют против мусора из Челябинска

Скорее всего, новый полигон будет под Чесмой. Но он пока не построен, и закрытую свалку Челябинска продолжают наполнять мусором.

Путин и дольщики

2017 год стал для Южного Урала временем острой борьбы обманутых дольщиков. Вслед за участниками долевого строительства «Гринфлайта» о себе активно заявили дольщики «Речелстроя», которые уже давно ждут квартир, купленных ими в пока ещё строящихся домах в микрорайоне «Чурилово Лейк Сити».

Этому предшествовало громкое заявление уральского полпреда Игоря Холманских. В феврале на встрече с журналистами он назвал Челябинскую область самым проблемным в этом плане регионом в Уральском федеральном округе. И пообещал дольщикам всяческую помощь.

Ранее читайте: Челябинская область «отличилась» проблемой обманутых дольщиков

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Строительство
MichaelGaida
Строительство

Часть домов к 2017 году «Речелстрой» сдал. Но осталось ещё 23. Затем от части домов компания отказалась, а предназначенные для них участки земли решила продать, чтобы найти деньги на строительство. К октябрю было известно о планах построить 18 домов.

Также читайте: С Днём строителя!»: Дольщики Челябинска «оценили» вклад губернатора

Дольщикам удалось достучаться до губернатора Бориса Дубровского. Областные власти взяли решение проблемы на контроль. А 9 ноября им и активистам, протестующим против Томинского ГОКа, позвонил президент России Владимир Путин, который в тот день был в Челябинске на XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, и пообещал поддержку.

Затем дольщикам представили новый график ввода домов в эксплуатацию. Выяснилось, что теперь стройкой будет заниматься другая фирма — компания «Западный луч». Строить будут лишь 11 из оставшихся в прежних планах 18 домов.

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Арест
George Hodan
Арест

В декабре владелец «Речелстроя» и депутат городской думы Челябинска Андрей Пязок был задержан и помещён в СИЗО. А дольщики снова бьют тревогу. Оказалось, что ясность есть лишь по четырём домам, их сдадут к концу первого квартала 2018 года. По остальным семи из 11 домов сроки сдачи названы. Но… денег пока нет.

Ранее по теме: «Никто не смог нам помочь»: дети дольщиков Челябинска обратились к Путину

Борьба за библиотеку

В марте скандал развернулся вокруг реорганизации и смены формата работы юношеского отдела центральной библиотеки Челябинска имени Пушкина. Кроме того, отдел переселяли из помещения площадью 380 кв. метров в гораздо меньшее — порядка 100 кв. метров.

Родители опасались, что книга станет лишь дополнением к развлекательным мероприятиям. Они выступили против изменений. Не приветствовали их и сотрудники отдела. Масла в огонь подливало то, что новая площадка под отдел должна была использоваться всеми отделами библиотеки под развлекательные мероприятия. Здесь поставили сцену, рояль и т.д. А под книги оставили помещение всего в 36 кв. метров.

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Полиция
Иллюстрация: Мвд.рф
Полиция

Сотрудники отдела посчитали, что после изменений работа будет не просто затруднена, но и невозможна.

«Это будет не библиотека, а место развлечений, при котором будет немного книг, но чтение станет уже лишь небольшим дополнением на фоне основного развлекательного направления», — заявили они.

Ранее по теме: «Чтение на шоу»? В Челябинске меняют библиотечный формат

В руководстве библиотеки поспешили успокоить: отдел будет работать, благодаря переезду расширятся возможности посетителей, а мнения читателей и посетителей были учтены. Но защитники прежнего формата продолжали свою борьбу. Дело дошло до сбора подписей под обращением к губернатору. В конце марта в приёмную главы региона передали первую тысячу подписей в защиту юношеского отдела.

Также читайте: Главе Южного Урала отдали первую тысячу подписей в защиту библиотеки

Однако борьба не помогла. Сотрудники отдела были уволены, а сам он всё-таки переехал на новое место.

Дело Юревича

16 марта стало известно о том, что СКР возбудил уголовное дело против бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Его заподозрили в получении взятки от бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко.

Сам Тесленко уже находится в колонии. В 2014 году за коррупцию его осудили на семь лет лишения свободы. Задержан он был ещё в 2012 году, когда Юревич был губернатором.

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Следственный комитет Российской Федерации
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет Российской Федерации

После отставки с поста главы региона Юревич стал депутатом Госдумы. Но в 2016 году пойти на выборы ему не удалось. Все попытки оказались тщетными. И уже тогда некоторые наблюдатели предполагали, что им заинтересуется следствие.

Когда СКР объявил о возбуждении уголовного дела против Юревича, он находился за границей, в Израиле. Позднее экс-губернатору было предъявлено официальное обвинение. Следствие ожидало его на допрос, а потом объявило в международный розыск. К тому времени Юревич уже находился в Великобритании на лечении, как утверждала его защита.

В России он пока так и не появился. Да оно и опасно — суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Решение было принято заочно. Но как только экс-губернатор приедет в Россию, сразу же может угодить в СИЗО.

Отметим, кроме дела Юревича, в регионе рассматриваются и другие уголовные дела. С марта 2015 года тянется уголовное дело, по которому фигурантом проходит бывший вице-губернатор Николай Сандаков. А осенью был арестован бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов.

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Суд
succo
Суд

Одно из громких челябинских дел уже дошло до приговора. Бывший член Совета Федерации Константин Цыбко в августе получил девять лет колонии. Но его защита обжаловала приговор. Рассмотрение апелляции в областном суде пока не завершено. Очередное заседание состоится в начале 2018 года.

Ранее читайте: Михаил Юревич подозревается в получении взятки.

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А также: Экс-сенатор Цыбко обжаловал приговор

Громкие происшествия

Не обошёлся 2017 год без происшествий, в том числе со смертельным исходом. Некоторые прогремели на всю страну. В начале июля на озере в Чесменском районе погибли семь человек: трое взрослых и четверо детей.

Всего в лодке типа «Казанка» были девять человек: взрослый и восемь детей. Четверым детям удалось спастись. На помощь тонувшим бросились двое мужчин, но они сами утонули.

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Трагедия
Иллюстрация: Pxhere.com
Трагедия

Трагедия затронула три семьи. Выяснилось, что на берегу озера семья арендатора водоёма отмечала выпускной старшей дочери. Сам арендатор утонул. Лодка опрокинулась из-за перегруза. При этом на находившихся в ней людях не было спасательных жилетов. Грубое пренебрежение правилами безопасности и привело к трагедии.

Также читайте: В затонувшей под Челябинском лодке были девять человек

В Каслях 11 июля простились с 10-летним мальчиком, ставшим жертвой педофила. На похороны пришли сотни человек. Мальчик пропал 14 июня. Произошедшее вызвало широкий резонанс.

Ребёнка искали полиция, добровольцы, спасатели. Глава СКР поручил своим подчинённым найти мальчика и узнать причины его пропажи. 8 июля нашли тело ребёнка. А позднее поймали 29-летнего жителя Каслей, который и признался в убийстве.

Опасаясь расправы со стороны местных жителей, семья задержанного покинула город. А сам он был помещён в СИЗО. Силовикам пришлось его охранять от разъярённых граждан.

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СИЗО
ErikaWittlieb
СИЗО

Также по теме: В Каслях простились с убитым школьником

Однако обвиняемый в СИЗО пробыл недолго. 14 июля стало известно о его смерти.

А также: Обвиняемый в убийстве 10-летнего мальчика погиб в СИЗО

Аналогичная трагедия произошла в Сатке. Там убили 14-летнюю девочку. Она пропала 24 июля. А 30 июля её нашли мёртвой.

Под подозрение попал 42-летний местный житель. Он сам показал место, где спрятал тело девочки. Его арестовали. А 1 августа, на девятый день гибели ребёнка, жители Сатки со свечами и шарами собрались и почтили память своей юной землячки.

Также выяснилась и ещё одна деталь. Отыскались очевидцы, которые утверждали, что из лесопопосадок 24 июля были слышны крики о помощи. Именно там, как полагает следствие, злоумышленник и расправился с ребёнком. Возможно, если бы люди вовремя вмешались, сейчас девочка была бы жива.

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Тучи
Иллюстрация: Pxhere.com
Тучи

«Ядовитое облако» и рутений-106

В течение всего года одной из главных тем на Южном Урале была экологическая ситуация. В октябре, в разгар очередного периода неблагоприятных метеоусловий (НМУ) разве что не дошло до паники. В соцсетях неизвестные начали распространять информацию о том, что якобы возле Челябинска образовалось ядовитое облако, которое движется в сторону Екатеринбурга.

Официально власти опровергли эту информацию. Не подтвердили её и надзорные органы. По их данным, никакого ядовитого облака нет, а радиоактивная ситуация и в Екатеринбурге, и в Челябинске — в пределах нормы. Тем не менее люди были обеспокоены.

А затем разгорелся скандал. В зарубежных СМИ прошла информация о том, что над континентальной Европой обнаружен радиоактивный изотоп рутений-106. Обвинили Россию, в частности, Южный Урал. Якобы источник рутения там.

Масла в огонь подлило сообщение Росгидромета в ноябре. В нём говорилось, что в конце сентября — начале октября два поста на территории Челябинской области фиксировали присутствие рутения-106. Однако затем выяснилось, что имевшиеся там концентрации были даже ниже, чем те, что выявили над территорией континентальной Европы.

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Рутений
Periodictableru
Рутений

От выброса рутения открестился и комбинат «Маяк». В пробах с комбината его просто не нашли. А губернатор Борис Дубровский и вовсе назвал информацию об этом фейком, целью которого было ударить по имиджу Южного Урала.

Также по теме: Выброс рутения-106 под Челябинском — фейк?

Несмотря на успокаивающие заявления, в гордуме Челябинска обеспокоены. Председатель городского представительного органа Станислав Мошаров заявил, что о ситуации с рутением «стало известно непозволительно поздно». Первые официальные заявления прозвучали лишь тогда, когда по Южному Уралу уже ползли слухи, а в соцсетях призывали покидать регион. Депутаты отмечают, что в городе практически нет общедоступных систем оповещения об опасности и мониторинга радиационной обстановки. Информация публикуется на сайтах Росприроднадзора и Росгидромета, но многие пожилые граждане не пользуются интернетом и, как следствие, не могут получать оперативную информацию.

Ранее по теме: О ситуации с рутением «стало известно непозволительно поздно»

regnum author Александр Комаров
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