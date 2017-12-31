Дольщики, рутений и Путин: Южный Урал в 2017 году

Александр Комаров, , 14:51 — REGNUM

В Челябинской области 2017 год был насыщенным различными событиями. Дольщики боролись за свои права, общественники — за сохранение библиотек и против почитания пособника вермахта, а следователи пытались увидеть на допросе бывшего губернатора региона Михаила Юревича.

Против пособника вермахта

В начале года стало известно, что к муниципальному кинотеатру «Знамя» присоединяют киноцентр имени Леонида Оболенского. Это возмутило некоторых поклонников киноцентра. А у общественников появились вопросы, справедливо ли прославляют имя Оболенского. Дело в том, что он был не только деятелем культуры, актёром и преподавателем ВГИКа, но и пособником нацистов. В октябре 1941 года ушёл в Московское ополчение. Попал в плен и там согласился стать добровольным помощником нацистов. Из плена он в итоге сбежал. Но возмездие его всё равно настигло. В 1946 году он был осуждён военным трибуналом Кишиневского гарнизона на 10 лет. После освобождения появился в Челябинске, а затем перебрался в Миасс. Там и был похоронен.

Несмотря на его деятельность во время плена, в Челябинске есть музей-квартира его имени, киноцентр, а ежегодно проходит кинофестиваль «Полный артхаус». Понятно, что неравнодушных граждан это возмутило. Вопросом заинтересовались депутаты городской думы. Они пояснили, что в 2016 году затраты на из бюджета Челябинска на содержание центра превысили 4,5 млн рублей.

Вопрос о почитании имени Оболенского был поднят на заседании комиссии городской думы по социальной политике. Депутатов проинформировали о прошлом Оболенского. Выяснилось, что многие из них об этом не знали. Скорее всего, очередной фестиваль «Полный артхаус» в 2018 году не состоится. Видимо, в этом заслуга в том числе и неравнодушных горожан.

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Судьба свалки Челябинска

В течение всего года жители Челябинска задавались вопросом, когда же состоится долгожданная рекультивация городской свалки, формально закрытой ещё в 1992 году. Всего для выполнения работ необходимо порядка миллиарда рублей Часть этой суммы власти Южного Урала надеются получить из федерального бюджета.

Этой поддержки в регионе ждут в 2019 году. А пока идёт работа над проектом рекультивации и на необходимые для этого изыскательские работы. На него необходимо 100 млн рублей. Часть средств уже выделена. Изыскательские работы были успешно проведены. А в 2018 году чиновники ожидают проекта рекультивации свалки.

А тем временем власти города искали свалке альтернативу. Среди них — полигоны твёрдых коммунальных отходов в посёлке Полетаево и в городе Копейске. Впрочем, жители этих территорий совсем не рады мусору из Челябинска, о чём и поспешили публично заявить.

2 mermyhh Свалка

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Скорее всего, новый полигон будет под Чесмой. Но он пока не построен, и закрытую свалку Челябинска продолжают наполнять мусором.

Путин и дольщики

2017 год стал для Южного Урала временем острой борьбы обманутых дольщиков. Вслед за участниками долевого строительства «Гринфлайта» о себе активно заявили дольщики «Речелстроя», которые уже давно ждут квартир, купленных ими в пока ещё строящихся домах в микрорайоне «Чурилово Лейк Сити».

Этому предшествовало громкое заявление уральского полпреда Игоря Холманских. В феврале на встрече с журналистами он назвал Челябинскую область самым проблемным в этом плане регионом в Уральском федеральном округе. И пообещал дольщикам всяческую помощь.

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1 MichaelGaida Строительство

Часть домов к 2017 году «Речелстрой» сдал. Но осталось ещё 23. Затем от части домов компания отказалась, а предназначенные для них участки земли решила продать, чтобы найти деньги на строительство. К октябрю было известно о планах построить 18 домов.

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Дольщикам удалось достучаться до губернатора Бориса Дубровского. Областные власти взяли решение проблемы на контроль. А 9 ноября им и активистам, протестующим против Томинского ГОКа, позвонил президент России Владимир Путин, который в тот день был в Челябинске на XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, и пообещал поддержку.

Затем дольщикам представили новый график ввода домов в эксплуатацию. Выяснилось, что теперь стройкой будет заниматься другая фирма — компания «Западный луч». Строить будут лишь 11 из оставшихся в прежних планах 18 домов.

В декабре владелец «Речелстроя» и депутат городской думы Челябинска Андрей Пязок был задержан и помещён в СИЗО. А дольщики снова бьют тревогу. Оказалось, что ясность есть лишь по четырём домам, их сдадут к концу первого квартала 2018 года. По остальным семи из 11 домов сроки сдачи названы. Но… денег пока нет.

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Борьба за библиотеку

В марте скандал развернулся вокруг реорганизации и смены формата работы юношеского отдела центральной библиотеки Челябинска имени Пушкина. Кроме того, отдел переселяли из помещения площадью 380 кв. метров в гораздо меньшее — порядка 100 кв. метров.

Родители опасались, что книга станет лишь дополнением к развлекательным мероприятиям. Они выступили против изменений. Не приветствовали их и сотрудники отдела. Масла в огонь подливало то, что новая площадка под отдел должна была использоваться всеми отделами библиотеки под развлекательные мероприятия. Здесь поставили сцену, рояль и т.д. А под книги оставили помещение всего в 36 кв. метров.

Сотрудники отдела посчитали, что после изменений работа будет не просто затруднена, но и невозможна.

«Это будет не библиотека, а место развлечений, при котором будет немного книг, но чтение станет уже лишь небольшим дополнением на фоне основного развлекательного направления», — заявили они.

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В руководстве библиотеки поспешили успокоить: отдел будет работать, благодаря переезду расширятся возможности посетителей, а мнения читателей и посетителей были учтены. Но защитники прежнего формата продолжали свою борьбу. Дело дошло до сбора подписей под обращением к губернатору. В конце марта в приёмную главы региона передали первую тысячу подписей в защиту юношеского отдела.

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Однако борьба не помогла. Сотрудники отдела были уволены, а сам он всё-таки переехал на новое место.

Дело Юревича

16 марта стало известно о том, что СКР возбудил уголовное дело против бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Его заподозрили в получении взятки от бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко.

Сам Тесленко уже находится в колонии. В 2014 году за коррупцию его осудили на семь лет лишения свободы. Задержан он был ещё в 2012 году, когда Юревич был губернатором.

После отставки с поста главы региона Юревич стал депутатом Госдумы. Но в 2016 году пойти на выборы ему не удалось. Все попытки оказались тщетными. И уже тогда некоторые наблюдатели предполагали, что им заинтересуется следствие.

Когда СКР объявил о возбуждении уголовного дела против Юревича, он находился за границей, в Израиле. Позднее экс-губернатору было предъявлено официальное обвинение. Следствие ожидало его на допрос, а потом объявило в международный розыск. К тому времени Юревич уже находился в Великобритании на лечении, как утверждала его защита.

В России он пока так и не появился. Да оно и опасно — суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Решение было принято заочно. Но как только экс-губернатор приедет в Россию, сразу же может угодить в СИЗО.

Отметим, кроме дела Юревича, в регионе рассматриваются и другие уголовные дела. С марта 2015 года тянется уголовное дело, по которому фигурантом проходит бывший вице-губернатор Николай Сандаков. А осенью был арестован бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов.

10 succo Суд

Одно из громких челябинских дел уже дошло до приговора. Бывший член Совета Федерации Константин Цыбко в августе получил девять лет колонии. Но его защита обжаловала приговор. Рассмотрение апелляции в областном суде пока не завершено. Очередное заседание состоится в начале 2018 года.

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Громкие происшествия

Не обошёлся 2017 год без происшествий, в том числе со смертельным исходом. Некоторые прогремели на всю страну. В начале июля на озере в Чесменском районе погибли семь человек: трое взрослых и четверо детей.

Всего в лодке типа «Казанка» были девять человек: взрослый и восемь детей. Четверым детям удалось спастись. На помощь тонувшим бросились двое мужчин, но они сами утонули.

Трагедия затронула три семьи. Выяснилось, что на берегу озера семья арендатора водоёма отмечала выпускной старшей дочери. Сам арендатор утонул. Лодка опрокинулась из-за перегруза. При этом на находившихся в ней людях не было спасательных жилетов. Грубое пренебрежение правилами безопасности и привело к трагедии.

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В Каслях 11 июля простились с 10-летним мальчиком, ставшим жертвой педофила. На похороны пришли сотни человек. Мальчик пропал 14 июня. Произошедшее вызвало широкий резонанс.

Ребёнка искали полиция, добровольцы, спасатели. Глава СКР поручил своим подчинённым найти мальчика и узнать причины его пропажи. 8 июля нашли тело ребёнка. А позднее поймали 29-летнего жителя Каслей, который и признался в убийстве.

Опасаясь расправы со стороны местных жителей, семья задержанного покинула город. А сам он был помещён в СИЗО. Силовикам пришлось его охранять от разъярённых граждан.

8 ErikaWittlieb СИЗО

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Однако обвиняемый в СИЗО пробыл недолго. 14 июля стало известно о его смерти.

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Аналогичная трагедия произошла в Сатке. Там убили 14-летнюю девочку. Она пропала 24 июля. А 30 июля её нашли мёртвой.

Под подозрение попал 42-летний местный житель. Он сам показал место, где спрятал тело девочки. Его арестовали. А 1 августа, на девятый день гибели ребёнка, жители Сатки со свечами и шарами собрались и почтили память своей юной землячки.

Также выяснилась и ещё одна деталь. Отыскались очевидцы, которые утверждали, что из лесопопосадок 24 июля были слышны крики о помощи. Именно там, как полагает следствие, злоумышленник и расправился с ребёнком. Возможно, если бы люди вовремя вмешались, сейчас девочка была бы жива.

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«Ядовитое облако» и рутений-106

В течение всего года одной из главных тем на Южном Урале была экологическая ситуация. В октябре, в разгар очередного периода неблагоприятных метеоусловий (НМУ) разве что не дошло до паники. В соцсетях неизвестные начали распространять информацию о том, что якобы возле Челябинска образовалось ядовитое облако, которое движется в сторону Екатеринбурга.

Официально власти опровергли эту информацию. Не подтвердили её и надзорные органы. По их данным, никакого ядовитого облака нет, а радиоактивная ситуация и в Екатеринбурге, и в Челябинске — в пределах нормы. Тем не менее люди были обеспокоены.

А затем разгорелся скандал. В зарубежных СМИ прошла информация о том, что над континентальной Европой обнаружен радиоактивный изотоп рутений-106. Обвинили Россию, в частности, Южный Урал. Якобы источник рутения там.

Масла в огонь подлило сообщение Росгидромета в ноябре. В нём говорилось, что в конце сентября — начале октября два поста на территории Челябинской области фиксировали присутствие рутения-106. Однако затем выяснилось, что имевшиеся там концентрации были даже ниже, чем те, что выявили над территорией континентальной Европы.

4 Periodictableru Рутений

От выброса рутения открестился и комбинат «Маяк». В пробах с комбината его просто не нашли. А губернатор Борис Дубровский и вовсе назвал информацию об этом фейком, целью которого было ударить по имиджу Южного Урала.

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Несмотря на успокаивающие заявления, в гордуме Челябинска обеспокоены. Председатель городского представительного органа Станислав Мошаров заявил, что о ситуации с рутением «стало известно непозволительно поздно». Первые официальные заявления прозвучали лишь тогда, когда по Южному Уралу уже ползли слухи, а в соцсетях призывали покидать регион. Депутаты отмечают, что в городе практически нет общедоступных систем оповещения об опасности и мониторинга радиационной обстановки. Информация публикуется на сайтах Росприроднадзора и Росгидромета, но многие пожилые граждане не пользуются интернетом и, как следствие, не могут получать оперативную информацию.

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