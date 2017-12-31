Клинцевич: Трамп войдет в историю как президент США времен побед РФ в Сирии

Москва, , 12:08 — REGNUM В Совфеде предлагают простить маленькую слабость президенту США Дональду Трампу, который очень хочет войти в историю как победитель ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, передает корреспондент ИА REGNUM 31 декабря.

Трамп заявил о том, что западная коалиция во главе с США отвоевала у боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию.

«Дональд Трамп действительно войдет в историю как президент США времен великих побед России в Сирии», — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор считает, что можно простить хозяину Белого дома эту его маленькую слабость, и ответил по-новогоднему, перефразировав старый советский анекдот.

Напомним, что в середине декабря 2017 года Трамп уже заявлял о победе над террористами в Ираке и Сирии. Тогда он сообщил, что боевики уходят в другие районы, и силы коалиции успешно преследуют их.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: США почти на 100% выбили боевиков из Ирака и Сирии