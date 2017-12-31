Два человека погибли в ходе массовых протестов в Иране

Тегеран, , 10:57 — REGNUM В ходе протестов в Исламской Республике Иран против экономической политики властей погибли два человека. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает Associated Press со ссылкой на иранские СМИ.

Сообщается, что два человека были убиты в ходе протестов в городе Доруд провинции Лурестан. Подробности произошедшего не сообщаются.

Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам России не посещать места массовых скоплений протестующих, так как это может быть опасно из-за столкновений протестующих с полицией.

Ранее СМИ сообщали об антиправительственных протестах против экономической политики властей в ряде городов Ирана. Известно, что протесты проходят в Тегеране, Мешхеде, Исфахане, Реште и ряде других городов.

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