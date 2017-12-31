Воскресенье, 31 Декабря 2017 года
21:05:34 МСК

Два человека погибли в ходе массовых протестов в Иране

Политика

Протесты проходят в крупных городах

Тегеран, 31 декабря 2017, 10:57 — REGNUM  В ходе протестов в Исламской Республике Иран против экономической политики властей погибли два человека. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает Associated Press со ссылкой на иранские СМИ.

Сообщается, что два человека были убиты в ходе протестов в городе Доруд провинции Лурестан. Подробности произошедшего не сообщаются.

Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам России не посещать места массовых скоплений протестующих, так как это может быть опасно из-за столкновений протестующих с полицией.

Ранее СМИ сообщали об антиправительственных протестах против экономической политики властей в ряде городов Ирана. Известно, что протесты проходят в Тегеране, Мешхеде, Исфахане, Реште и ряде других городов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иране зимой зацветает «персидская весна»?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Ирана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить