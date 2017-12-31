Кабинет министров Японии изучает сценарии начала войны в Корее

Токио, , 10:02 — REGNUM Правительство Японии всерьёз изучает перспективы полномасштабной войны на Корейском полуострове. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает агентство «Киодо».

Вопрос о возможных сценариях начала большой войны на Корейском полуострове рассматривается в рамках Совета национальной безопасности Японии, в работе которого принимает активное участие премьер-министр Синдзо Абэ. На заседаниях этого Совета японское руководство собирается обсудить действия, которые будут предприняты силами самообороны Японии в случае резкого обострения ситуации на Корейском полуострове.

Предполагается, что в случае такого обострения Япония получит право задействовать механизм коллективной безопасности и получить военную поддержку от США в случае начала полномасштабной войны на полуострове.

В японском кабинете министров рассматривают несколько сценариев начала военных действий в Корее. В частности, могут произойти столкновения между вооружёнными силами КНДР и Южной Кореи на линии разграничения. Также есть вариант упреждающего удара США по КНДР. Южнокорейские силы сами могут решиться на вторжение на территорию Северной Кореи. Ну или Пхеньян нанесёт ракетный удар по Японии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году ситуация на Корейском полуострове существенно обострилась. КНДР провели ряд ядерных и баллистических испытаний, которые позволяют говорить о том, что Северная Корея стала ядерной державой. Это существенно меняет баланс сил в регионе, что естественно вызвало противодействие со стороны США, чьи позиции на Дальнем Востоке ослабевают.

Пришедшая к власти в США республиканская администрация Дональда Трампа в ультимативной форме потребовала от КНДР отказаться от ядерного оружия и фактически капитулировать. Пхеньян естественно отказался и нарастил число ядерных и баллистических испытаний.

США ответили масштабными военными учениями у границ и берегов КНДР.

Кроме того, Пхеньян и Вашингтон обмениваются весьма нелестными заявлениями друг о друге, что явно не способствует урегулированию вновь обострившегося застарелого конфликта. Дошло до того, что президент США Дональд Трамп с трибуны ООН грозил КНДР уничтожением.