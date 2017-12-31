Турция осудила решение Греции не выдавать пилота, сбежавшего после мятежа

Анкара, , 09:32 — REGNUM Власти Турции осудили решение властей Греции предоставить политическое убежище одному из участников попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 31 декабря, пресс-служба министерства иностранных дел Турции.

«Греция, которая предоставила убежище одному из восьми заговорщиков, участвовавших в попытке госпереворота 15 июля, в очередной раз своим решением показала, что это страна, которая защищает и принимает заговорщиков», — сказано в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля 2016 года турецкие военные и ряд представителей спецслужб попытались осуществить государственный переворот в стране. Основные события происходили в Анкаре и Стамбуле. В турецкой столице мятежники даже использовали фронтовую авиацию для нанесения авиаударов по зданию парламента Турции.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с помощью верных ему военных и полиции смог подавить попытку госпереворота. Большинство мятежников были арестованы и брошены в тюрьмы, в стране начались репрессии. Часть мятежных военных однако смогла бежать за границу.

Стало известно, что пилот и семеро пассажиров приземлились на вертолете в греческом городе Александруполис всего через несколько часов после подавления попытки госпереворота. При этом они пытаются отрицать свою причастность к мятежу.

Турция потребовала выдать сбежавших военных. Суд Греции рассмотрел этот вопрос и решил не экстрадировать турецкого пилота в связи с угрозой нарушения его прав в Турции. Судьи также заявили, что доказательств участия пилота в попытке госпереворота нет.