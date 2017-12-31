Пушков об отмене визитов сенаторов США в Россию: жалеть тут не о чем

Москва, , 08:50 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков (Пермский край) считает, что не стоит сожалеть о том, что визит ряда американских сенаторов в Москву не состоялся. Об этом Пушков написал на своей странице в сети микроблогов Twitter 30 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские сенаторы-республиканцы Рон Джонсон (Висконсин) и Джон Барассо (Вайоминг) решили отменить свою поездку в Российскую Федерацию после того, как Москва отказала в визе сенатору-демократу Джин Шахин (Нью-Гэмпшир).

При этом российское посольство в США назвало «абсолютной неправдой» заявление властей США о том, что визит американских сенаторов в России был отмене якобы по вине российской стороны. Также в посольстве подчеркнули, что официальная Москва настроена на восстановление межпарламентских связей с США.

Сенатор Пушков однако считает, что визит американских сенаторов никак не повлиял бы на улучшение российско-американских отношений.

«Несостоявшийся визит в Москву сенаторов США вряд ли помог бы улучшению отношений. Лекций о демократии мы уже наслушались. Жалеть не о чем», — написал Пушков.

Что касается сенатора Шахин, то она активно продвигает новые антироссийские санкции в Конгрессе США и постоянно использует антироссийскую риторику.