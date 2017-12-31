Трамп: США почти на 100% выбили боевиков из Ирака и Сирии

Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Почти 100% территорий в Сирии и Ираке, ранее занятых террористами, освобождены благодаря усилиям международной коалиции во главе с США. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в еженедельном обращении к жителям страны.

Трамп отметил, что США добились исторических успехов в борьбе с жестокой террористической группировкой — «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подводя итоги 2017 года, он подчеркнул, что на текущий момент силами коалиции отвоевано почти 100% территорий, которые прежде контролировали «эти подлые террористы» в Ираке и Сирии.

Напомним, что в середине декабря Трамп уже заявлял о победе над террористами в Ираке и Сирии. Тогда он сообщил, что боевики уходят в другие районы, а силы коалиции успешно преследуют их.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года российские военные начали в Сирии операцию против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действуя по просьбе президента страны Башара Асада. В начале декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что группировки на территории Сирии полностью разгромлены.

Таким образом, лишь вмешательство России смогло переломить ситуацию в Сирии и спасти население страны от террора исламистов. Однако США уже не первый раз объявляют себя победителями террористов.

В Минобороны РФ на это заявляли, что Вашингтон и его «антитеррористическая коалиция» на протяжении двух лет лишь наблюдали, как растет и развивается террористическая группировка. При этом о реальной борьбе речи не идет.

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