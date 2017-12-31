Меркель рассказала, что будет главным для ЕС в новом году

Берлин, , 04:43 — REGNUM Вопрос о сплоченности всех 27 стран Евросоюза станет решающим в ближайшие годы. Об этом говорится в тексте новогоднего обращения канцлера ФРГ Ангелы Меркель, опубликованном 31 декабря пресс-службой правительства страны.

Меркель отметила, что будущее Германии неразрывно связано с будущим Европы. Необходимо, чтобы все 27 стран — членов ассоциации проявляли сплоченность. Именно этот вопрос будет решающим в ближайшие годы, пояснила канцлер.

Она заверила сограждан, что в 2018 году будет содействовать сплоченности Европейского союза и работать над решением его проблем вместе с Францией. Так, ЕС стоит «защищать свои ценности» внутри объединения и за его пределами, действовать при этом нужно солидарно, будучи уверенными в собственных силах.

Вечером 31 декабря в ФРГ будет транслироваться полная версия обращения главы правительства, посвященная политической обстановке в стране и состоянию общества. Меркель отметила, что наряду с теми, кому экономический рост идет на пользу есть и те, кто живет в гораздо более худших условиях.

Лидер ХДС добавила, что решением насущных проблем займется новое стабильное правительство. Сформировать его Меркель пообещала в короткие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, опросы показали: около половины немцев (47%) выступают за то, чтобы Ангела Меркель покинула пост канцлера раньше положенного по закону срока. Еще 36%, напротив, хотели бы видеть председателя ХДС главой правительства и дальше, в том случае, если Меркель переизберут.

В рейтинге политических антигероев Германии 2017 года Меркель заняла третью строчку. Меньшим уважением немцев пользуются лидер социал-демократической партии Германии Мартин Шульц и лидер ХСС Хорст Зеехофер.

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